Gelekt: dit is de nieuwe Porsche 911 GT3 S/C

Was een Carrera, een Carrera T, een Carrera S, een Carrera 4S, een Carrera GTS, een Carrera 4 GTS, een Carrera Cabrio, een Carrera T Cabrio, een Carrera S Cabrio, een Carrera 4S Cabrio, een Carrera GTS Cabrio, een Carrera 4 GTS Cabrio, een Targa 4S, een Targa 4 GTS, een Turbo, een Turbo S, een Turbo Cabrio, een Turbo S Cabrio, een GT3, een GT3 Touring en een GT3 RS nog niet genoeg? Nee, want hier is de GT3 S/C!

In de aanloop naar de onthulling is de nieuwste telg in de 911-familie nu alvast op het internet gelekt. Het is een 911 GT3, maar dan als cabrio! Die hadden we nog niet. Al is het idee ook niet helemaal nieuw. De 991 Speedster was namelijk ook gebaseerd op de GT3. Deze auto kun je dus ook zien als de opvolger van de Speedster.

GT3 RS Cabrio

We zeggen wel GT3 Cabrio, maar eigenlijk is het een GT3 RS Cabrio. Deze auto is namelijk gebaseerd op de 992 S/T. En dat was een Touring-versie van de GT3 RS. Op de gelekte beelden zien we ook het subtiele spoilerlipje en de vinnen achter de voorwielen die de S/T onderscheiden van de GT3.

De specificaties zijn nog niet gelekt, maar die kunnen we wel raden. De S/T en de GT3 RS hadden 525 pk, dus het is aannemelijk dat de GT3 S/C ook dit vermogen krijgt. Dat is een bescheiden plus van 15 pk ten opzichte van de GT3. De S/T was ook 40 kg lichter dan de GT3. Dat wordt weer tenietgedaan door het feit dat dit een cabrio is, maar zonder gewichtsbesparing was ‘ie nog weer zwaarder geweest.

Goed, het draait bij deze auto ook niet zozeer om de cijfers. Het gaat er vooral om dat je met open dak kunt genieten van de atmosferische 4,0 liter boxermotor. Dat is een sensatie die je momenteel in geen enkele andere 911 kunt krijgen. Dus heeft de GT3 S/C toegevoegde waarde? Jazeker!