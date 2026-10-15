Gelekt: dit is de Porsche Mission S, mét uitlaten!

Een sportwagen van Porsche die geen 911, Boxster of Cayman is? Jazeker, Porsche onthult morgen een mysterieuze sportwagen, genaamd de Mission S. We kunnen nu alvast een tipje van de sluier oplichten, want iemand heeft de auto stiekem gefilmd vanuit een flat.

Het is sowieso nog een concept car, want dat is altijd het geval bij een Porsche die ‘Mission’ heet. Zo kregen we in 2015 de Mission E te zien als voorbode van de Taycan. En in 2023 toonde Porsche een elektrische hypercar genaamd de Mission X.

De Duitsers slaan met de Mission S echter een andere richting in. Op de video is namelijk duidelijk te zien: deze auto heeft uitlaten! Vier stuks maar liefst. De Mission S heeft dus sowieso een verbrandingsmotor en waarschijnlijk een middenmotor. Wat verder opvalt is de ventilator die we bovenop zien.

911 op anabolen?

Van achteren is de auto niet direct als Porsche te herkennen, maar de zijkant is wel typisch Porsche. Het lijnenspel lijkt behoorlijk veel op dat van een 911, voor zover we dat vanuit deze hoek kunnen zien. De Mission S is dus een soort 911 op anabolen, zoals de 959 dat ook ooit was. De spoiler doet ook een beetje denken aan de 959.

Of de Mission S daadwerkelijk een concrete voorbode is van een productieauto, is nog even de vraag. Het zou zomaar kunnen, want het wordt hoog tijd dat Porsche weer met een model bóven de 911 komt. Volgens een eerder bericht van Handelsblatt is er een model op komst dat zo’n 500k gaat kosten. Volgens datzelfde artikel zou deze auto zelfs een achtcilinder (!) boxermotor krijgen.

Wat er waar is van deze wilde geruchten? Als het goed is krijgen we zeer binnenkort meer te horen, want de onthulling is morgenochtend.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover