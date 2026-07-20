Geinigste Audi komt terug: dit gaat ie kosten!

Nog even wachten en Audi lanceert de A2 e-tron. De bijzonder gestylde auto van weleer (die sinds kort ook in onze Autoblog Garage staat!) komt terug als EV. Terwijl we ons opmaken voor de presentatie deelt Audi Duitsland alvast (per ongeluk) de vanafprijs.

Waarom denk ik dat de prijs zonder opzet is gedeeld? Alleen op de Duitse merkwebsite bespeur ik een vanafprijs. In Nederland kun je alleen aangeven dat je op de hoogte wilt blijven. Hetzelfde geldt voor België.

De prijs van de Audi A2 e-tron

Goed, het tarief van de comeback EV van Audi. Op de Duitse website schrijft Audi: “Vanaf 38.200 euro inclusief btw”. Daarmee is ie in Duitsland niet de goedkoopste Audi. Je kunt er bijvoorbeeld al een A3 sedan samenstellen van 32.650 euro.

Interessanter is de prijs vergelijken met andere EV’s. De Volkswagen ID. Cross bijvoorbeeld. Die komt ongeveer even ver op een volle batterij (426 voor de Audi, 420 in de VW). De Volkswagen kost in Duitsland 36.525 euro. Goedkoper dan de Audi dus. De Tesla Model Y Standard is dan wel weer duurder (39.990 euro), maar die komt wel 534 kilometer ver op een volle accu.

Eerste specs

Verder weten we ook al best wat andere info over de A2 e-tron. Hij staat bijvoorbeeld op hetzelfde platform als de ID.3 Neo. Er komen in eerste instantie vier versies met verschillend vermogen, van 170 tot 326 pk. De prijzen van de overige versies zijn nog niet uitgelekt. Je ziet ook de maximale laadsnelheden. Met 183 kW is het toch een beetje bijhelpen anno 2026. Bekijk hieronder de overige bekende informatie van de elektrische A2.



Audi A2 e-tron RWD 125 kW(170 pk) Audi A2 e-tron RWD 140 kW(190 pk) Audi A2 e-tron RWD 170 kW(231 pk) Audi A2 e-tron RWD 240 kW(326 pk) Verbruik per 100 km 13,0 kWh 13,7 kWh 14,9 kWh 14,6 kWh Batterijcapaciteit 50 kWh 58 kWh 79 kWh ? WLTP-bereik ongeveer 420 km ongeveer 500 km 649 km ? DC-laadvermogen 105 kW (10-80 in 24 minuten) 105 kW 183 kW ?

Via Inside EV's