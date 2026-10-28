Gelekt: Dit zijn de officiële F1 V8-plannen van de FIA!

De terugkeer van de V8 in de Formule 1 lijkt zo goed als zeker. Uit gelekte gesprekken blijkt echter dat V8 minder indrukwekkend wordt dan gehoopt.

De BBC heeft een voorstel van de FIA aan de zes motorfabrikanten in handen. Hierin stelt de FIA voor om na het F1-seizoen van 2029 de overstap van de zes- naar de achtcilinder te maken. Waar eerst werd gesproken over een 3,0-liter blok met turbomotor en elektrohulp staat er nu in het document een hybride turbo-V8 met een cilinderinhoud van maar 2,0- tot 2,3-liter.

Het totale systeemvermogen blijft rond de 900 pk steken, maar de onderlinge verdeling tussen de brandstofmotor en de elektromotor verandert wel in de goede richting. De elektromotor zou nog maar 200 kW leveren: 100 kW dat altijd beschikbaar is en 100 kW voor een push-to-pass-systeem om inhalen te bevorderen. Hierdoor komt het merendeel van het vermogen (zo'n 600 tot 700 pk) weer ouderwets uit de verbrandingsmotor.

Nog meer F1-aanpassingen

De FIA gebruikt deze overstap om de Formule 1 nog verder overhoop te halen. In het document gaat het over drie grote veranderingen naast de overstap naar de V8.

Veel lagere budget cap

De FIA wil de 'budget cap' voor motorfabrikanten met 50 procent verlagen. Het huidige limiet ligt rond de 190 miljoen dollar per jaar. Hierdoor moeten de teams dichterbij elkaar komen. Er moet nog wel nagedacht worden over de kosten voor de ontwikkeling van de huidige motor én bouw van de nieuwe.

Veel lichtere auto’s

Dit is een doel waar Ben Sulayem zich graag over uitspreekt. Hij wil door de zware accu;s en complexe hybride techniek veel lichtere auto’s maken. De F1-auto’s moeten in 2030 maar liefst 80 kilo lichter zijn dan nu.

Het compromis voor de nieuwkomers

De Formule 1 moet natuurlijk voor automerken een plek blijven om nieuwigheden uit te testen. Of tenminste, zo moet de marketing- en financiële afdeling het kunnen verhalen bij het bestuur. De FIA hoopt fabrikanten als Audi, Honda, Mercedes en Ferrari aan boord te houden door te blijven rijden met volledig klimaatneutrale synthetische brandstof.

Nu ligt de bal bij de fabrikanten. Zij moeten aangeven of ze akkoord gaan met dit voorstel. De regeling komt er pas wanneer alle motorfabrikanten instemmen. Of dat zo is moet in de komende weken blijken. Ik verwacht dat we een ronkend bericht van Ben Sulayem krijgen zodra het zover is.

Bron: BBC

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