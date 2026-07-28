Baanbrekende opvolger populaire crossover in vol ornaat gelekt

Het hing al in de lucht: Hyundai gaat de Kona van de huidige generatie niet voorzien van een ingrijpende facelift. De in 2023 geïntroduceerde crossover krijgt in plaats daarvan al vrij snel een opvolger. Je herkent de huidige Kona er vrijwel niet meer in.

Hyundai heeft in de twee generaties Kona er een sport van gemaakt om het een bijzonder ding te maken. Of je dat positief of negatief opvat moet je zelf weten. Feit is wel dat het niet ten koste ging van het succes, helemaal als je naar de EV-versie kijkt. Nét voordat Tesla's Model 3 in het middenklasse segment losbarstte, kon Hyundai in de prijsklasse onder de 50.000 euro met de Kona Electric als potente EV komen. Het zorgde ervoor dat leaserijdend Nederland vrijwel niet om de kleine crossover heen kon.

Dat is inmiddels wel anders, bovendien is er dankzij de komst van de Bayon vooral gekeken naar een wat grotere auto. De Hyundai Kona is nu een soort mini-Tucson, met als grote verschil dat die laatste op een onderstel van een segment hoger staat. Wederom heeft Hyundai er iets bijzonders van gemaakt qua design. Dat design laat het ding nog steeds vrij hypermodern ogen, ondanks dat het design alweer drie jaar oud is. Je verwacht dan binnenkort een facelift die de auto nog drie à vier jaar vers houdt en dan pas moet er gekeken worden naar een opvolger. Dan schrijven we een jaar of 2032: dat duurt nog wel even.

Nieuwe Hyundai Kona gelekt

Of toch niet? Zoals gezegd ging er al rond dat er een nieuwe Hyundai Kona onderweg is en die komt wellicht sneller dan je denkt: 2028 is meermaals genoemd. Dat betekent voor de huidige generatie, de 'SX2', een korte carrière. Met een verkoopstart in 2024 heb je dan maar vier jaar kunnen, eh, genieten van de huidige Kona. Nu wordt door een Twitteraar bevestigd dat er iets nieuws aankomt dankzij een gespotte auto in Zuid-Korea. Een Hyundai-SUV ter grootte van de Kona. De gebruiker in kwestie durft 'm wel aan: dit is de nieuwe Kona, in vol ornaat gelekt.

De gebruikelijke disclaimers zijn dus van toepassing: dit kan de nieuwe Hyundai Kona zijn, maar Hyundai noch elke andere officiële bron kan dat bevestigen. Als dit wél de nieuwe Kona is, nemen we al weer snel afscheid van de 'Robocop-helm' van de huidige generatie. De nieuwe Kona krijgt wel een soort lichtbalk met losse koplampunits eronder, maar hij wordt veel hoekiger. Ook het profiel is wat robuuster, een beetje zoals de Santa Fe. Het is geen onlogisch design, want als we de meest recente spyshots mogen geloven is de Tucson ook toe aan een vergelijkbaar hoekig silhouet.

IONIQ 4?

Toch bestaan er her en der wat twijfels over de nieuwe Hyundai Kona en diens positie in deze moderne wereld. Zo zou Hyundai ook nog met een IONIQ 4 komen, een evenknie voor de Kia EV5. En ja, dit model lijkt die positie in te nemen, sterker nog: hij zou wel eens elektrisch kunnen zijn. Toch vernemen we het meest dat een nieuwe Kona zeker wel op komst is en precies gaat doen wat 'ie nu al doet: zowel elektrisch als hybride aan kunnen bieden. Een IONIQ 4 zou enkel elektrisch worden. Dat model zou dus nog kunnen verschijnen.

Er is nog veel onzeker, maar er is een aanzienlijke kans dat we al naar de nieuwe Hyundai Kona aan het kijken zijn. En zo niet: er komt een nieuwe Hyundai-crossover waar we enkel een design van zien!

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