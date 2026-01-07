Gelekt: het nieuwe verkoopkanon van Kia

Dit is de eerste keer dat je de Kia EV2 ziet, maar zeker niet de laatste keer.
Kia is al twee jaar op rij het populairste automerk van Nederland. En dan moet hun goedkoopste EV nog komen… Dat is de EV2, die alles in zich heeft om een bestseller te worden in Nederland. Deze auto is nu voortijdig op het internet beland.
Mocht je je afvragen wie de beste man op de foto is: dat is de Noorse Wouter, wiens filmpje iets te vroeg online is gekomen. Daardoor hebben we nu de eerste blik op de nieuwe Kia EV2. Bedankt Noorse Wouter!
Geen verrassing
Verrassend kunnen we het uiterlijk van de EV2 niet noemen. Ten eerste lijkt de EV2 veel op de andere Kia’s en ten tweede is het bijna één op één de concept car. Dat laatste is wel positief: de productiemodellen van Kia zijn geen slappe aftreksels van de concept cars.
De verschillen met de concept car zitten ‘m in de details, zoals de deurgrepen, de dakrails en de spiegels. De achterkant is nog niet gelekt, maar we kunnen voorzichtig aannemen dat die ook overeenkomt met de concept car. Voor alle duidelijkheid: de bovenstaande auto is de concept car.
Prijs
De Kia EV2 zal het vooral moeten hebben van zijn prijs. Die is nog niet bekend, maar waarschijnlijk komt de vanafprijs iets boven de 30 mille te liggen. Daarmee is het niet meteen de goedkoopste EV van Nederland, maar waarschijnlijk is ‘ie goedkoop genoeg.
Op de onthulling hoeven we niet lang meer te wachten, want vrijdag gaat de Autosalon van Brussel van start. Daar zal de Kia EV2 onthuld worden. Wij van Autoblog zijn uiteraard van de partij, dus hou deze site in de gaten voor een verslag vanaf de beursvloer.
Reacties
Alexander zegt
De achterkant ziet er niet uit.
ra-smit zegt
+1
Johanneke zegt
Nog meer busjes. Wordt wel een beetje saai op de weg zo.
lekkerlinksrijden zegt
Van alle nieuwe KIA’s vind ik deze wel geinig, beetje dinkytoy-achtig.
Specht zegt
Wat maakt KN toch enorm lelijke rijdende drollen.
Het oogt allemaal als een soort wegwerp auto die over 5 jaar de shredder ingaan voor recycling.
ra-smit zegt
+1!
Ik vraag mij idd ook af hoe lang de ontwerpen van KN houdbaar zijn!
René zegt
En met ’t weer van vandaag in gedachte, net als de EV3 geen warmtepomp, dus met een beetje koude dag ben je zomaar 20% van je range kwijt niet aan koude accu, maar aan een beetje verwarmen.
cdlop01 zegt
Wordt een leasekanon, Kia doet alles goed op EV gebied. Als deze een range krijgt van 450wltp of meer…..dan rollen ze de markt op.
jaso013 zegt
Niet mijn keuze qua styling. Ik rijd al jaren de Kia Ceed SW. Die vind ik persoonlijk vele malen mooier. Strakke styling, ingetogen, goeie lijnen en een eigen karakter. Dat mis ik wel bij de huisige en nieuwe modellijnen bij KIA. Ik wacht op de K4. Die lijkt wat meer aan te sluiten bij mijn voorkeuren.
petrolman zegt
YES! Weer een vierkante auto op fietswielen! Wat vet man, heel tof. Totaal anders ook dan alle andere huifkarren op de weg, echt waanzinnig. Wat gaat het wagenpark er toch op vooruit he jongens?
ra-smit zegt
+1
Sans Beaster zegt
Aan de saaie, inspiratieloze kopers: dank jullie wel dat jullie innovatie vertragen. Altijd dezelfde brave CO dezelfde kleur, dezelfde smoesjes. “Praktisch”, “betrouwbaar”, “doet wat ’ie moet doen” — spannend hoor. Slimme systemen en vooruitgang worden genegeerd zolang het maar niet anders voelt dan gisteren. Jullie kopen geen auto, jullie kopen gewoon stilstand op wielen.
berrybentley zegt
De Kia Karbonkel™️