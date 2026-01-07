Gelekt: het nieuwe verkoopkanon van Kia

Dit is de eerste keer dat je de Kia EV2 ziet, maar zeker niet de laatste keer.

Kia is al twee jaar op rij het populairste automerk van Nederland. En dan moet hun goedkoopste EV nog komen… Dat is de EV2, die alles in zich heeft om een bestseller te worden in Nederland. Deze auto is nu voortijdig op het internet beland.

Mocht je je afvragen wie de beste man op de foto is: dat is de Noorse Wouter, wiens filmpje iets te vroeg online is gekomen. Daardoor hebben we nu de eerste blik op de nieuwe Kia EV2. Bedankt Noorse Wouter!

Geen verrassing

Verrassend kunnen we het uiterlijk van de EV2 niet noemen. Ten eerste lijkt de EV2 veel op de andere Kia’s en ten tweede is het bijna één op één de concept car. Dat laatste is wel positief: de productiemodellen van Kia zijn geen slappe aftreksels van de concept cars.

De verschillen met de concept car zitten ‘m in de details, zoals de deurgrepen, de dakrails en de spiegels. De achterkant is nog niet gelekt, maar we kunnen voorzichtig aannemen dat die ook overeenkomt met de concept car. Voor alle duidelijkheid: de bovenstaande auto is de concept car.

Prijs

De Kia EV2 zal het vooral moeten hebben van zijn prijs. Die is nog niet bekend, maar waarschijnlijk komt de vanafprijs iets boven de 30 mille te liggen. Daarmee is het niet meteen de goedkoopste EV van Nederland, maar waarschijnlijk is ‘ie goedkoop genoeg.

Op de onthulling hoeven we niet lang meer te wachten, want vrijdag gaat de Autosalon van Brussel van start. Daar zal de Kia EV2 onthuld worden. Wij van Autoblog zijn uiteraard van de partij, dus hou deze site in de gaten voor een verslag vanaf de beursvloer.