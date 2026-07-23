Gelekt: F1 krijgt nieuwe safety car (en daar is wat vreemds mee)

Voor F1-coureurs kan de safety car niet snel hard genoeg rijden. Achter de veiligheidsauto koelen de banden flink af en verliezen de coureurs grip. Van de andere kant: het is niet voor niks een veiligheidsauto hè. Toch heb ik slecht nieuws voor Verstappen en co: de safety car wordt nog trager.

Mercedes doet nog geheimzinnig over de nieuwe safety car, maar het verse model is al wijdverspreid te zien op het internet. Mercedes wisselt van safety car om te vieren dat ze in 1996, precies dertig jaar geleden, voor het eerste de F1-safety car mochten leveren. Voor de liefhebbers: de eerste Mercedes safety car in de F1 is de C36 AMG van de W202-generatie die je hieronder ziet.

Mercedes zwaait de AMG GT Black Series die het merk als vier jaar gebruikt nu officieel uit. Het monster met 730 pk gaat in 3,2 seconden naar de 100 en heeft een topsnelheid van 325 km/u. Daarnaast is de safety car voorzien van een dik circuitpakket voor wat extra downforce.

Zijn vervanger heeft dat allemaal niet. De nieuwe F1 safety car is niet de nieuwe Black Series, maar de Mercedes-AMG GT van de nieuwe generatie. Dit model komt dichterbij een straatauto met wat geinige circuitonderdelen dan andersom zoals bij de Black Series. De specs spreken ook voor zich: ja, van 0 naar 100 gaat net zo snel en de top is met 317 km/u nog steeds acceptabel, maar het vermogen krijgt wel een deuk.

De AMG GT doet het met 612 pk. En zoals gezegd, de downforce zal niet snel groter zijn dan die van de voorganger waardoor de safety car minder hard door bochten zal gaan. Het zal niet lang duren voor we Verstappen hierover horen klagen. Wat vind jij van de nieuwe F1 safety car? Laat het hieronder weten!

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