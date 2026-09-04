Gelekt: Volkswagen gaat dit VAG-merk schrappen

De toch al niet zo gezellige sfeer binnen de Volkswagen Groep wordt in de komende jaren mogelijk nog minder gezellig. Het Spaanse automerk Seat staat op de dodenlijst.

Dit blijkt uit een uitgelekt besluit van de VW-raad van bestuur, zoals gemeld door de WirtschaftsWoche . Het is nu aan de RvC om te beslissen over het lot van Seat. Die RvC krijgt het druk de komende tijd. VW werkt aan het zogenaamde 'Zielbild 2030', de strategische toekomstvisie van de Volkswagen Groep voor het einde van dit decennium. In dit plan zou Seat geen rol meer spelen. Alle Spaanse kaarten worden op het jongere, winstgevendere zustermerk Cupra ingezet.

Volkswagen reageert op lek

Desgevraagd heeft de woordvoerder van Seat en Cupra tegenover het Britse Autocar gereageerd op het uitlekken van het plan. Hij bevestigt dat er een plan ligt en slaat de geruchten niet hard af. We lezen: “De mondiale context is aanzienlijk veranderd, met name het afgelopen jaar. Daarom werkt de Volkswagen Groep aan een transformatieplan voor de gehele bedrijfsvoering om de concurrentiekracht en efficiëntie te versterken. Het doel is om het hele concern slanker te maken en synergievoordelen consistent te benutten. Deze strategie is in diverse vergaderingen van de Raad van Commissarissen besproken. Er zijn op dit stadium echter nog geen definitieve besluiten genomen.”

In goed corporate-jargon betekent dit simpelweg dat de plannen op tafel liggen en dat niemand het uitlekken van de 'faseer-uit'-datum van 2029 tegenspreekt.

De cijfers liegen niet

Dat Volkswagen deze stap zet, is commercieel gezien makkelijk verklaarbaar. In de eerste helft van 2026 verscheepte Cupra wereldwijd al 170.100 auto's, terwijl Seat bleef steken op 129.600 eenheden. Niet alleen de verkoopaantallen van Cupra liggen aanzienlijk hoger, ook de winstmarges per verkocht voertuig zijn bij het sportievere merk vele malen aantrekkelijker. Daarom wil VAG de overlap verminderen en alle Spaanse ontwikkelingsmiljarden exclusief naar Cupra te schuiven.

Wat betekent dit voor huidige Seat-rijders?

Voor wie nu in een Seat rijdt of er een wil aanschaffen, is er voorlopig geen reden tot paniek. Volgens de uitgelekte plannen blijven de onderdelenvoorziening, het onderhoud en de fabrieksgarantie voor bestaande Seat-modellen ook na 2029 gegarandeerd via het netwerk. De Seat-rijders hoeven zich dus weinig zorgen te maken.

Als VW er echt voor kiest om Seat te laten gaan, gaat er ook een hoop historie verloren. Seat bestaat al sinds 1950 en hoort sinds 1986 bij de Volkswagen-familie. Zou zonde zijn, toch? Misschien dat Stellantis nog trek heeft in een extra merk en het neer kan zetten als een Spaanse Dacia-tegenhanger, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren.

Bedankt voor de tip, Dirk!

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