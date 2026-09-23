Gelekte gesprekken bevestigen: de V8 komt echt terug in de F1!

Hetgeen waar veel F1-fans al jaren op hopen, is een grote stap dichterbij. Uit gelekte gesprekken tussen de F1-aandeelhouders blijkt dat de terugkeer van de V8-motor in de sport nabij is.

In de gesprekken lijken de belanghebbenden het op hoofdlijnen eens te zijn over de koers voor de volgende generatie F1-motoren. Er is echter nog niets officieel bekrachtigd en de onderhandelingen lopen. Het jaar 2030 geldt als het vroegst mogelijke moment waarop de nieuwe krachtbronnen geïntroduceerd kunnen worden, maar het is nog geen uitgemaakte zaak dat de V8 meteen in dat specifieke seizoen op de grid staat.

Dit weten we op dit moment

Er zijn een aantal onderdelen die bij de media terecht zijn gekomen over de nieuwe motor. Dit zijn de cilinderinhoud, turbotoepassing, het gewicht en de rol van de elektromotor.

Grotere longinhoud, maar niet atmosferisch

Het grootste nieuws betreft uiteraard de configuratie van de verbrandingsmotor. De huidige, pietepeuterige 1,6-liter V6-hybride ruimt op termijn het veld voor een flink groter blok: een 3,0-liter V8. Wie hoopt op het gillende geluid van een atmosferische V8 uit het verleden, komt bedrogen uit. De turbo blijft namelijk.

Er is wel gedebatteerd over een atmosferisch blok, maar helaas is dit niet mogelijk door een spelbreker: geluidsbeperkingen op de vele stratenbanen die de Formule 1 tegenwoordig rijk is. Een turbolader dempt het geluid aanzienlijk, wat direct nog maar eens een reden is om de drang naar 'stratenbanen' kritisch te bekijken. Om toch nog wat V8-gebulder over te houden, wordt er wel over kleinere turbo's gesproken.

Bizarre gewichtsbesparing

De motor groeit dus in inhoud en cilinders, maar moet in gewicht flink slinken. De complete aandrijflijn moet maar liefst 50 kilo afvallen. Aangezien de huidige krachtbronnen een minimaal verplicht gewicht hebben van 185 kilo, betekent dit dat ruim een kwart van het gewicht van de motor wordt geschrapt. Succes daarmee.

Minder elektro-afhankelijkheid

Een groot deel van de gewichtsbesparing kan bij de elektromotor liggen. De F1 wil vooral een simpelere en compactere unit hebben. De rol van het elektrische component wordt dan ook flink teruggeschroefd. Het vermogen van de elektromotor zou dalen van de huidige 350 kW (478 pk) naar 100 kW (136 pk).

Hoe je de elektromotor kunt gebruiken staat ook nog ter discussie. Er wordt gekeken naar een push-to-pass-systeem zoals KERS (Kinetic Energy Recovery System) dat tussen 2009 en 2013 werd gebruikt. De elektromotor mag hierbij alleen in korte, strategische salvo's worden aangesproken om inhaalacties te bevorderen.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij klinkt dit (bijna allemaal) als V8-muziek in de oren. De turbo eraf bij races waar niet zo’n strenge geluidslimiet geldt lijkt me nog een leuke toevoeging, al zal dit technisch en sportief wat lastig te verkopen zijn. Laat die achtcilinder maar komen!

Bron: Motorsport.com Italia

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