Gelekte overheidsplannen onthullen slecht nieuws voor Nederlandse automobilisten

Er is belangrijk nieuws uit Den Haag gelekt: de overheid gaat 16 miljard euro investeren in de landelijke infrastructuur. Klinkt als een hoop geld, maar toch is het lang niet genoeg om alle problemen op de weg op te lossen.

RTL Nieuws kreeg de nieuwe kabinetsplannen voor de Nederlandse infrastructuur in handen en deelde de plannen met de rest van de wereld. Er wordt gelukkig wat gedaan aan de toestand van veel oude bruggen, maar er is ook veel slecht nieuws: maar liefst 29 geplande infrastructuurprojecten worden voorlopig uitgesteld.

Onderhoud pakt de hoofdrol

Het opgebouwde achterstallige onderhoud van onze bestaande infrastructuur krijgt prioriteit boven de aanleg van nieuw asfalt of spoor. Dat is op zichzelf een verstandig besluit. Wie de afgelopen weken over de brullende stalen platen van verouderde bruggen en viaducten heeft gelezen, weet dat de staat van ons wegennet hard achteruit is gegaan.

Toch is die 16 miljard euro nog lang niet toereikend om alle opgespaarde problemen op te lossen. Van de 169 sluizen, bruggen en tunnels die acuut aan vervanging of grote renovatie toe zijn, worden er voorlopig slechts 60 aangepakt.

Welke projecten worden wel opgepakt?

Projecten die wél groen licht krijgen voor onderhoud zijn onder meer:

Haringvlietbrug: De cruciale verbinding wordt definitief verder vernieuwd.

A76: Vijf verouderde viaducten worden grondig aangepakt.

A12 bij Arnhem: Knooppunt Velperbroek krijgt een broodnodige opknapbeurt.

Bruggen in Friesland: Groot onderhoud aan bruggen in Friesland en op de Afsluitdijk.

Welke nieuwe projecten gaan wel door?

Ondanks de grote gaten in de begroting en schreeuw om onderhoud in plaats van nieuwbouw investeert het kabinet ook in nieuwe infra-plannen. Het gaat hierbij met name om een spoorverbinding en infrastructuur die essentieel is voor nieuwe woonwijken. Om concreet te zijn: de Nedersaksenspoorlijn tussen Groningen via onder meer Veendam en Emmen met Twente en er komt geld vrij voor de ontsluiting van vier grote woningbouwlocaties in Deventer, Alkmaar, Weert en Enschede.

De grote verliezers

Formeel schrapt het kabinet geen enkel project definitief van de kaart, maar ze belanden wel onderop de prioriteitenstapel. In de praktijk betekent dit dat er pas in de verre toekomst opnieuw geld voor moet worden gezocht. Oftewel, als er een nieuwe minister op de troon zit.

Enkele opvallende slachtoffers van deze bezuinigingsronde:

Zuidasdok in Amsterdam: De aanleg van de noordelijke kant van een van de grootste en duurste infrastructuurprojecten van Nederland wordt op de lange baan geschoven.

Sluisverruiming Afsluitdijk: Wordt geschrapt om op korte termijn een paar honderd miljoen euro te besparen.

Nieuwe veerroute Ameland: De eerder gereserveerde 250 miljoen euro wordt ingetrokken en doorgeschoven naar andere, meer acute projecten.

En de andere grote verliezers, dat zijn wij: de automobilisten. We betalen via de motorrijtuigenbelasting, BPM en torenhoge brandstofaccijnsen de hoofdprijs, maar zien er op diezelfde wegen weinig van terug.

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