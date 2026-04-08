Deze Focus RS500 van Marktplaats kost je meer dan de nieuwprijs

Als er één Focus is die ertoe doet, dan is het de RS. Zo’n auto die je eigenlijk al jaren geleden had moeten kopen, toen de prijzen nog enigszins normaal waren. En dat geldt nog maar voor de standaard RS. De RS500 is namelijk nog specialer en dus ook nog duurder.

Dit is niet zomaar een Focus

We hebben het hier dus niet over de normale RS, maar over de Ford Focus RS500. Dat is niet gewoon een snelle hatchback. Dit is nummer 209 van de 500 die ooit gebouwd zijn. Daar komt nog bij dat er nieuw maar tien zijn geleverd in Nederland. En ja, dat maakt hem meteen interessant voor verzamelaars en liefhebbers met een zwak voor over-the-top gelimiteerde hot hatches.

Onder de kap ligt natuurlijk de bekende 2,5-liter vijfcilinder van Volvo, in dit geval goed voor 350 pk in plaats van de 305 pk van de 'saaie' RS. Met die cijfers doe je 0 naar 100 tijd in 5,6 seconden, heb je een topsnelheid van 265 km/u, en heb je een heerlijk vijfcilinder geluid. Echter betekent dat allemaal ook dat je je stuur goed vast moet houden, want deze generatie Focus RS is voorwiel aangedreven. Een beetje torque steer moet je dus niet bang voor zijn.









Wat maakt de RS500 nog meer bijzonder?

Naast het extra vermogen, dat verkregen is door een grotere intercooler, een ander uitlaatsysteem, een verbeterde brandstofpomp, een ander luchtfilter en een opgevoerde turbodruk, is de auto volledig matzwart. Henry Ford zal dat vast mooi hebben gevonden.

Binnenin blijft het grotendeels standaard Focus RS, maar met een paar fijne upgrades. Zo kreeg de RS500 leren Recaro-kuipstoelen en subtiele RS500-badges. Geen overbodige luxe dus, maar net wat chiquer.







Staat, historie en prijs

Met een kilometerstand van net geen 89.500 km is deze RS500 niet nieuw, maar ook absoluut niet afgeschreven. Volgens de aanbieder verkeert hij zowel technisch als optisch in goede staat. Je krijgt er bovendien twee sleutels en de originele documentatie bij, altijd fijn.

Dan het pijnlijke deel: 69.900 euro. Ja, dat is serieus geld voor een Focus. Helemaal als je je bedenkt dat de auto nieuw 61.600 euro kostte. Een aardig bedrag dus, maar dan heb je wel wat speciaals.

Interesse? Linkje vind je hier.