Geloof het of niet, maar dit is een BMW M5

Aangepaste Bimmers zien we zo vaak voorbij komen, maar vandaag hebben we een BMW voor ons die wel heel stevig verbouwd is. Deze auto is compleet onherkenbaar. Het lijkt een 3.0 CSL met Alpina-velgen, maar niets is minder waar.

Je kijkt hier namelijk naar een BMW E39 M5. Het Duitse MKO heeft het complete koetswerk eraf gesloopt en vervangen door dat van een 3.0 CSL. Ze hebben geen half werk geleverd, want we zouden zweren dat dit een 3.0 CSL is met een grotere spoorbreedte, andere velgen en een andere uitlaat.











Het interieur bewijst echter dat dit toch echt een M5 is. Dat is namelijk nog voor 99% origineel. Veel mensen zullen raar opkijken als ze deze auto geparkeerd zien staan en een blik naar binnen werpen.

Dubbel zoveel vermogen

Uiteraard ligt onder de motorkap ook gewoon de S62 V8, die goed is voor 400 pk. Dat is het dubbele van een 3.0 CSL, die – afhankelijk van het bouwjaar – 180 tot 206 pk leverde. Je krijgt dus looks van een van de fraaiste BMW’s ooit, met de techniek van misschien wel de beste generatie M5. Alleen de velgen verpesten het een beetje. Normaliter is ondergetekende groot fan van Alpina-velgen, maar in dit geval zou het geen kwaad kunnen om een paar maatjes kleiner te gaan.









Deze auto heeft zijn transformatie ondergaan in 2011 en werd vorige maand vanuit Duitsland aangeboden op Bring a Trailer. De biedingen eindigden op € 122.000, maar dat vond de verkoper niet genoeg. Waarschijnlijk is deze auto dus nog beschikbaar, maar dan moet je wel met een hoop knaken over de brug komen.

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