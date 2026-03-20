Geloof het of niet, maar dit is een nieuwe Smart

Als er één concern is dat de kernwaarden van hun merken om zeep helpt, dan is het wel Geely. Volvo’s worden onveilig (alles op een scherm), Lotussen worden zwaar en Smart’s worden gigantisch groot. De nieuwe Smart #6 heeft helemaal niets met Smart te maken.

Hatchback

Goed, we waren al een klein beetje voorbereid, want in december lekten er al foto’s via het Chinese patentbureau. Nu deelt Smart de eerste officiële beelden van de #6. Toegegeven, het is niet eens een lelijke auto, maar het is wel de zoveelste generieke sedan uit China. Of eigenlijk moeten we zeggen: hatchback, want de achterruit gaat mee omhoog.

Overigens schijnt de auto ontworpen te zijn door Mercedes, dus we kunnen Geely niet de schuld geven van het typische Chinese design. Als je het vergeten was: Mercedes is nog altijd mede-eigenaar van het merk. Smart is een joint-venture van Geely en Mercedes.

Géén EV

Je denkt natuurlijk dat dit een EV is, maar niets is minder waar. Het betreft een plug-in hybride. Smart heeft de specificaties zelf nog niet bekendgemaakt, maar we kunnen alvast verklappen dat de #6 een 1,5 liter viercilinder heeft. Deze levert 163 pk en wordt bijgestaan door een 156 pk sterke elektromotor. Het platform (GEA EVo) is alleen bedoeld voor hybrides, maar het kan zijn dat er alsnog een volledig elektrische variant komt. De Smart #5 heeft namelijk een EV- en een PHEV-variant, op twee verschillende platforms.

Het formaat wisten we al, maar we zullen het nog even herhalen. Deze Smart is 4,9 meter lang. Ook voor de mensen achterin: VIER KOMMA NEGEN METER. Dat is bijna dubbel zo lang als de originele Smart City-Coupé. Verder is de Smart #6 1,92 meter breed en 1,5 meter hoog.

Het lijkt er vooralsnog op dat deze Smart alleen bedoeld is voor China. Tenzij jullie allemaal in de comments laten weten dat jullie allemaal heel graag een Smart #6 willen.