Dit is de trailer van de The Grand Tour zónder Clarkson, Hammond en May

Ja, we weten het, Clarkson, Hammond en May zijn geweldig en hadden een unieke chemie. Daarom zijn veel mensen al bij voorbaat sceptisch over een nieuwe invulling van Top Gear of The Grand Tour. Nu is dat niet geheel onterecht, want Top Gear zonder het iconische trio was toch een stuk minder leuk. Maar we moeten iedereen een kans geven.

Er is nu een gloednieuw seizoen van The Grand Tour op komst, met kersverse presentatoren. Deze waren eerder al bekendgemaakt, maar nu krijgen we ze voor het eerst in actie te zien. Amazon heeft namelijk de eerste trailer gedropt.

Mocht je het gemist hebben: de nieuwe presentatoren van The Grand Tour zijn Thomas Holland (niet te verwarren met Tom Holland), James Engelsman en Francois Bourgeois. Zij hebben de zegen gekregen van Jeremy Clarkson himself.

Geen onbekende namen

Uiteraard zijn dit geen onbekende namen. Thomas en James zijn bekend van hun YouTube-kanaal Throttle House met 3,4 miljoen abonnees. Francis Bourgeois is op zijn beurt bekend van zijn eh… treinspotvideo’s. Hij wist echter de harten van veel mensen buiten de treinspotcommunity te veroveren met zijn aanstekelijk enthousiasme.

Verder is het gewoon The Grand Tour zoals we dat kennen: epische roadtrips, gekke challenges en natuurlijk een breed scala aan auto’s. We zien in de trailer van alles voorbijrijden en/of door de lucht vliegen, van een E46 Cabrio met een rolkooi tot een Pagani Utopia.

Waardige opvolgers?

Eerlijk is eerlijk: deze trailer ziet er gewoon veelbelovend uit. Thomas en James werken al jaren als duo en hebben daarom een natuurlijke chemie en Francis lijkt een leuke toevoeging. Hebben Clarkson, Hammond en May dan eindelijk waardige opvolgers gekregen…? We gaan het over iets meer dan twee weken meemaken, als het nieuwe seizoen in première gaat op Prime Video.

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