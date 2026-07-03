Victor Muller onthult meer details over nieuwe auto: 1.000 Nm en handbak!

Spyker is druk bezig om een nieuwe auto klaar te stomen voor Pebble Beach. Misschien is het weer een luchtkasteel, maar desalniettemin zijn we heel benieuwd. Als het een luchtkasteel wordt, dan waarschijnlijk wel een mooi luchtkasteel. In een nieuwe Q&A ligt Victor Muller de sluier alvast wat verder op.

Preliator XXV

Zoals we al wisten, gaat Spyker gewoon verder waar ze gebleven waren. Hun laatste wapenfeit was de Preliator en daar borduren ze nu op voort. De nieuwe auto gaat de Preliator XXV heten. Dit verwijst naar het feit dat Spyker 25 jaar bestaat. Ook al bestaan ze eigenlijk 26 jaar, zegt Victor Muller. En zelf komen we uit op 27 jaar, want het bedrijf is opgericht in 1999. Maar goed, misschien zijn we nu spijkers op laag water aan het zoeken.

Gaan we straks gewoon een aangepaste auto uit 2017 zien, als een soort opgewarmde pizza? Ja en nee. Victor Muller maakt er geen geheim van dat ze de Preliator als basis hebben genomen, maar zegt wel dat ze de auto compleet opnieuw ontworpen hebben. Er zitten nu nóg meer luchtvaartinvloeden in het design.

Handbak

Muller laat ook al het een en ander los over de technische details. De Preliator XXV krijgt een 4,0 liter V8, die 800 pk en 1.000 Nm aan koppel moet leveren. Ondanks deze serieuze cijfers wil Spyker toch nog steeds vasthouden aan de handbak. 9 van de 10 klanten wil namelijk een handbak, aldus Muller. En dat snappen we ook wel. Alleen naar de schakelpook kijken is al een feest bij een Spyker.

Overigens is bij de ontwikkeling veel oud-personeel betrokken. De 20 beste werknemers (volgens Victor Muller) zijn weer aangehaakt bij Spyker, waaronder designer Simon Koop. Deze mensen hebben in het verleden hele mooie dingen gemaakt, dus eigenlijk hebben we er alle vertrouwen in dat Spyker weer een gave auto neer gaat zetten op Pebble Beach. Over de verdere toekomst van het merk, met een Oekraïnse cryptokoning als geldschieter, hebben we nog wat twijfels… Overigens is Spyker qua verkoopaantallen nog niet al te ambitieus, dat scheelt. Ze willen maar 25 exemplaren bouwen van de Preliator XXV.

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