De verzekering wordt wel gewoon duurder

Was jij ook zo van je apropos na het lezen van het vorige artikel? Dat er iets goedkoper is geworden in plaats van duurder? Precies, wij maakten ons ook al zorgen. Maar gelukkig wordt de verzekering weer gewoon duurder. Is alles weer terug zoals het hoort!

Maar hoeveel duurder ben je dan uit als je je auto wil verzekeren? Nou, in het eerste kwartaal van dit jaar betaalde je gemiddeld zo’n 9 procent meer dan een jaar eerder. Dus waar je eerst rond de 95 euro per maand zat, zit je nu al snel boven de 100. Dat hebben de knappe koppen van Geld.nl allemaal voor ons op een rijtje gezet. Doen ze gewoon hè? Vragen ze niks extra's voor.

Maar goed, 9%. Klinkt pittig, maar het gekke is, het valt nog wel mee eigenlijk. Als je het maar in het juiste perspectief ziet. Vorig jaar gingen de premies namelijk met bijna 19 procent omhoog. Dus in vergelijking daarmee is dit bijna een fooi!

Verzekering wordt gewoon weer duurder

Waar het vooral hard omhoog gaat, is bij WA+. Dat is die verzekering die veel mensen hebben met een iets oudere auto. Die is dit jaar ruim 12 procent duurder geworden. En dat is niet helemaal toevallig. Schades worden duurder, onderdelen zijn duurder en autodiefstal zit ook weer in de lift. Vooral auto’s van een jaar of 6 tot 8 zijn populair bij dieven en dat zijn nou net vaak de auto’s die WA+ verzekerd zijn.

WA en allrisk stijgen ook gewoon mee, maar iets minder hard. En het ziet er niet naar uit dat het hierbij blijft. Inflatie loopt weer op (dankjewel oom Donald) en dat zie je direct terug in schadebedragen. Onderdelen, arbeid, letselschade, alles wordt duurder. Dus verzekeraars gaan dat gewoon doorberekenen. Aan jou ja.

Wat je eraan kunt doen? Niet zo heel veel, behalve af en toe even kijken of je nog goed zit. Veel mensen blijven jaren bij dezelfde verzekeraar hangen, terwijl de prijzen en voorwaarden ondertussen veranderen. Soms kun je met een simpele overstap al wat besparen.

Maar de grote lijn is wel duidelijk, autorijden wordt er niet goedkoper op. En je verzekering? Die doet daar gewoon vrolijk aan mee.

Gelukkig maar. We kunnen heel slecht tegen verandering...

(Sarcasme modus uit)