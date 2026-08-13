Gemeenten delen mogelijk al jaren ongeldige verkeersboetes uit

Een verkeersboete op de mat? Dan denk je meestal niet meteen: hier ga ik eens rustig bezwaar tegen maken. De meeste mensen balen even, zeiken op de gemeente of het CJIB en trekken vervolgens de pas. Toch kan het deze keer zomaar de moeite waard zijn om dat betalen even uit te stellen.

Gemeenten vergaten hun eigen huiswerk

Het gaat nu dus niet om flitsboetes voor snelheid, maar om camera's die controleren of je bijvoorbeeld een geslotenverklaring, milieuzone of busbaan hebt genegeerd.

Voordat een gemeente zulke camera's mag inzetten, moet het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) daar natuurlijk wel officieel toestemming voor geven. Het OM moet onder meer beoordelen of de handhaving wel echt noodzakelijk is, of de verkeerssituatie duidelijk is en of de camera niet vooral wordt ingezet als extra inkomstenbron. En dat is eigenlijk precies waar het op meerdere plekken mis is gegaan.

Een mailtje met 'Top' bleek niet genoeg

In verschillende rechtszaken konden gemeenten dus niet aantonen dat die verplichte toestemming netjes was geregeld. Soms ontbrak de officiële instemmingsbrief gewoon volledig. In een andere zaak kwam het Openbaar Ministerie pas 2,5 jaar na het uitdelen van de boete met een document dat de toestemming moest bewijzen.

Het meest opvallende voorbeeld? Een gemeente kwam met een e-mailwisseling waarin het OM simpelweg antwoordde met: 'Top'. Tja... dat vond de rechter toch iets te nietszeggend om duizenden verkeersboetes op te baseren.

Afijn, vervolgens verdwenen meerdere boetes meteen de shredder in. Dat gebeurde onder meer in Sneek, Rotterdam, Den Haag en Noord-Holland. Volgens verkeersjuristen lopen er ook in Amsterdam nog verschillende procedures.

Niet meteen je hele CJIB-map erbij pakken

Voordat je nu enthousiast alle oude boetes van de afgelopen tien jaar uit de kast trekt: effe kalm. Je hebt namelijk zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen een verkeersboete. Is die termijn verstreken, dan houdt het meestal op, ook als later blijkt dat de gemeente haar zaakjes niet op orde had. Ik zou dus niet al te lang wachten.

Heb je dus onlangs een boete gekregen voor het negeren van een geslotenverklaring of een milieuzone? Dan kan het zomaar eens de moeite waard zijn om uit te zoeken hoe die camera precies is ingezet. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de verplichte toestemming nodig is, maar wil verder nog weinig kwijt. Er lopen namelijk nog meerdere rechtszaken.

Of dit uiteindelijk duizenden extra vernietigde boetes gaat opleveren? We gaan het zien.

Via: De Telegraaf



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