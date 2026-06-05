Auto's worden steeds zwaarder, drie keer raden waar dat aan ligt

Er worden wel eens open deuren ingetrapt, maar goed, ook dat moet soms gebeuren. De cijfers die erbij horen kunnen wel interessant zijn, zoals de cijfers van het gemiddelde autogewicht. In China werd hier onderzoek naar gedaan en de realiteit is simpel: het is fors en de piek is nog niet bereikt. Ook de oorzaak kun je eigenlijk wel raden.

De cijfers zijn berekend voor de Chinese markt, maar goed, wij volgen vele trends van daar. Vooral de trends die ertoe doen voor dit onderzoek. Er is namelijk onderzocht dat het gemiddelde gewicht voor nieuw verkochte auto's in 2012 1.312 kg was. In 2024 is het nog een keer berekend en toen was het goed voor 1.704 kg. Dat is een toename van bijna 400 kg schoon aan de haak.

Accu's

En waar ligt dat aan? EV-accu's, natuurlijk. Het is een probleem wat we overal zien. Lithium-ion-accu's zijn zwaar en maken een fors deel uit van het wagengewicht van een EV. Je wil een elektrische auto aanbieden met een beetje rijbereik, dus stop je er een grote accu in. Des te groter de accu, des te zwaarder. In theorie maakt extra gewicht niks uit voor de uitstoot van een EV, want die is altijd nul. Wel worden er al jaren vragen gesteld over dingen zoals remslijtage (en vrijkomende remstof die wel telt als een soort uitstoot), snellere bandenslijtage en dat soort werk.

Helemaal in China, waar mensen echt bizar veel EV's kopen, is het toenemende aantal auto's met grote accu's schrikbarend. Het is echter niet de enige reden van toenemend gewicht. De wens voor steeds grotere auto's speelt ook mee. Hatchbacks worden SUV's, grote sedans worden grote SUV's en in het geval van China zijn personenbusjes ook populair. Die elektrisch maken doet ook het nodige. Als voorbeeld wordt de Maextro V800 genoemd, een elektrisch busje van het submerk van onder meer Huawei. Die zet gewoon 3.200 kg op een weegschaal.

Efficiëntie

Gelukkig zit China niet stil. Bij het bespreken van Chinese auto's komt de term CATL wel eens voorbij. Deze batterijproducent uit China is bezig met erg energiedichte accu's. Dat wil zeggen: meer efficiëntie op vergelijkbaar gewicht. Ook de solid state of vastestofbatterij komt langs als potentiële nieuwe ontwikkeling, want er wordt beloofd dat je de efficiëntie van 'normale' accu's haalt met slechts de helft van het gewicht. Dit alles poogt om de auto-obesitas te verminderen.

Ook wil de Chinese staat ingrijpen door doelen te stellen wat betreft gewicht van auto's. Dat kennen wij natuurlijk maar al te goed: wegenbelasting heffen en deze verhogen bij zwaardere auto's. China wil het proberen door auto's boven een gewicht van 2.710 kg extra te belasten, tenzij een verbruik van minder dan 19.1 kWh per 100 kilometer gehaald kan worden. Het zijn manieren om ervoor te zorgen dat het interessanter wordt om lichtere auto's aan te bieden, alsook voor de consument om deze lichtere auto's te kopen. (via CarNewsChina)

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