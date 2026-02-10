Genesis is terug in Nederland! Dit kosten de GV60, GV70 en GV80

Deze drie nieuwe premiummers kun je vanaf nu ook op Nederlandse bodem tegenkomen. De luxe Hyundai’s gaan niet voor een habbekrats.

Alsof het premiumsegment nog niet vol genoeg stond, schuift er dit jaar een nieuwe gast aan tafel. Geen luidruchtige binnenkomer, maar eentje die beleefd klopt, zijn schoenen uitdoet en vraagt of hij iets kan inschenken. Genesis, de luxe tak van Hyundai, maakt dit jaar zijn officiële terugkeer in Nederland en wel met maar liefst drie modellen: de GV60, Electrified GV70 en Genesis Electrified G80.

Luxury High Performance

Het was al langer duidelijk dat Genesis zijn vleugels zou uitslaan richting ons kikkerlandje. Enige tijd leek daarbij vooral de GV60 het voortouw te nemen, maar Genesis brengt ons ook de Electrified GV70 en de Electrified G80. Ondanks die ‘Electrified’-toevoeging zijn alle Genesis-modellen volledig elektrisch. Genesis Nederland bevestigde kortgeleden nog aan Autoblog.nl dat er geen hybrides of andere modellen met een benzinemotor naar Nederland komen.

Wat kosten de auto’s van Genesis in Nederland?

Laten we de prijzen en modelnummers opbouwen. We beginnen daardoor dus bij de GV60. Dit is de eerste EV van Genesis en is een kleine SUV. Hij gebruikt de E-GMP basis van Hyundai en haalt daarmee maximaal 560 kilometer aan actieradius. De goedkoopste Genesis van Nederland gaat voor 49.990 euro. Later komt er ook nog een dikke sportieve GV60 genaamd Magma.

Gaan we door naar de GV70. Dit is eveneens een SUV, maar dan wat groter en luxer aangekleed. Dit model heeft altijd vierwielaandrijving. Een 800-volt architectuur. De range is (maar) 479 kilometer, maar je kunt wel per 6 minuten 100 kilometer bijladen. De minimumprijs bedraagt 65.400 euro.

Tot slot het vlaggenschip van Genesis: de Electrified GV80. Anders dan zijn broertjes is dit een sedan die de strijd moet aangaan met auto’s als de Lexus ES, BMW i7 en Mercedes EQS. Ook de GV80 heeft een 800-volt basis en komt maximaal 570 kilometer ver op een volle batterij. De elektrische luxe sedan gaat in Nederland voor tenminste 74.200 euro.

Allemaal leuk en aardig, die cijfertjes, maar daar draait het volgens Genesis niet om. Het merk spreekt liever over “Luxury High Performance”: performance als vertrouwen en controle, luxe als verfijning en emotie. Ook wel handig als jouw cijfertjes het niet winnen van de concurrentie. Toch hopen we dat veel mensen de weg weten te vinden naar Genesis. Al is het maar om de G90 Wingback tot leven te zien komen.

Waar je moet aanbellen?

Genesis gaat in Nederland met twee namen samenwerken. Broekhuis en Zeeuw & Zeeuw. Broekhuis, actief in Midden- en Noord-Nederland, opent naar verwachting in het voorjaar van 2026 als eerste Genesis-vestiging. Zeeuw & Zeeuw zal later dat jaar volgen met een brandstore in Rotterdam, gericht op Zuid-Holland, Utrecht en Brabant.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 10 februari 2026, later aangevuld met de Nederlandse prijzen en opnieuw gepubliceerd op 20 maart 2026.