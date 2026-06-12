Genesis toont brute Magma GT Concept, maar er is een probleem

Tijdens het weekend van de 24 Uur van Le Mans pakken meerdere merken groots uit met wereldwijde primeurs. We zien bijvoorbeeld de Peugeot e-208 GTI in levende lijve. Ook Genesis doet mee in het feestje. Naast hun kersverse Hypercar-raceprogramma toonde het merk twee conceptauto’s: de vernieuwde Magma GT Concept en de Magma GT3 Concept.

De focus van Genesis ligt de komende tijd op Europese expansie, en daar horen sportieve imagobouwers bij, vinden ze in Zuid-Korea. Toch knaagt er inmiddels iets: wordt het niet eens tijd dat de Koreanen stoppen met concepten en dit spul in productie gaat brengen?

Hoewel de brute Magma GT3 Concept — ontworpen volgens de officiële GT3-reglementen en ontwikkeld in samenwerking met Hyundai Motorsport — leuk is voor het circuit, vinden we de Magma GT Concept interessanter. Waarom? Puur door het feit dat het een voorbode is voor een straat-GT.

Genesis Magma GT Concept

Genesis liet eerder al een Magma GT Concept zien, maar heeft voor zijn debuut op Le Mans de conceptauto bijgepunt. Het interieur is volledig op de schop gegaan. Dit doet het merk naar eigen zeggen om te laten zien hoe serieus ze bezig zijn met het Magma-label. De GT is extreem laag, heeft lekker uitgeklopte wielkasten en de fijne proporties. Ja, we kunnen hier wel langer naar kijken.

















Binnen vind je dus een nieuw interieur dat vooral op de bestuurder gericht is. Geen overdaad aan schermpjes, maar een analoog instrumentenpaneel dat is geïnspireerd op de klassieke tijdwaarnemingsklokjes uit de racerij. Ik zie vooral veel fijne tellers. Dankzij mooie materialen en fysieke knoppen moet dit wel een prettige plek zijn om te verblijven.

Genesis Magma GT3 Concept

Volgens de makers is de raceversie van de Magma GT Concept niet zomaar een vingeroefening van de designafdeling. Het moet een serieuze blik op de toekomst van Genesis Magma Racing zijn. De auto is gebouwd aan de hand van de officiële GT3-reglementen van de FIA.









De GT3 Concept is gezegend met een extreem brede spoorbreedte, een gigantische splitter en agressieve koelgaten in de carrosserie. Zelfs de deuren zijn voorzien van aerodynamische vinnen om de luchtstroom optimaal te geleiden. Aan de achterkant domineert een immense, vaste achtervleugel die samen met een gigantische diffuser zorgt voor de neerwaartse druk.

Genesis noemt geen datum wanneer de auto’s klaar moeten zijn voor productie of hun racedebuut moeten maken. En daar ga ik dus niet zo lekker op. De autowereld snakt naar de daadwerkelijke productieversies. Tevens, waarom horen we niks van de G90 Wingback? Alleen met mooie beloftes en toffe showauto’s kom je er niet. Breng die G90 Wingback en deze Magma GT naar de straat, dan praten we daarna weer verder!

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