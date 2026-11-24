George Russell en Max Verstappen hebben ondertussen een nogal flinke geschiedenis van onderlinge irritaties. Toch zit daar volgens voormalig F1-verslaggever Will Buxton soms net wat meer achter dan alleen even wat gescheld op het circuit. De Brit zou namelijk al eerder heel bewust hebben aangestuurd op een gesprek over Verstappen. En dat kon Buxton niet waarderen.

Russel speelt stiekeme spelletjes

De oorzaak van de nieuwste discussie was natuurlijk het incident tussen George en Max tijdens de derde vrije training in Las Vegas. George raakte Max, of Max raakte George. Het was in ieder geval genoeg reden voor Max om even een middelvinger de lucht in te gooien. Eenmaal na de vrije training liet de Nederlander zich stevig uit over Russell, die zelf vond dat Verstappen zichzelf boven de rest van het veld plaatst.

Bij Up To Speed werd Will Buxton gevraagd wat hij na allemaal van de hele situatie vond. De voormalig F1-verslaggever blikte terug naar naar Abu Dhabi in 2024, kort na de confrontatie tussen Verstappen en Russell in Qatar. En wat blijkt? Russel was daar volgens Buxton erg bezig met Verstappen. "Een paar jaar geleden gingen we naar zijn mediasessie in Abu Dhabi. Hij zei: 'kun je me naar Max vragen?' Het was duidelijk dat hij iets had voorbereid."

Russel kreeg vervolgens zijn zin en deed zijn verhaal, waarna blijkbaar een hele uitgebreide en emotionele tirade volgde waarin Russel nogal uit de hoogte deed over Max. Volgens de journalist is dat geen incident op zichzelf. Russell zou eens in de zoveel maanden weer met een groot statement over de Nederlander komen.

Buxton vindt het mooi geweest

Buxton is de steeds terugkerende kritiek onderhand een beetje zat. Hij vindt dat Russel zijn frustraties gewoon lekker op de baan moet uiten, in plaats van steeds de media op te zoeken om over Verstappen te klagen. En daar heeft de beste man natuurlijk een punt.

"Nou, gebruik je ellebogen, ga het circuit op en doe er iets aan! Dat doet hij nooit", aldus Buxton.

Ook wat betreft de gentlemen's agreements en de manier waarop Max zich gedraagt, maakt Buxton allemaal vrij weinig uit. Verstappen overtreedt geen regels en Russel moet gewoon eens lekker gaan racen.

Daarnaast laat Buxton weten dat de kritiek die Russell constant levert hem in zijn nadeel begint te werken. De Brit laat zo namelijk alleen maar zien dat hij nerveus wordt van Verstappen.

De boodschap is in ieder geval duidelijk. Russel moet wat minder zeiken en wat meer racen. Niemand houdt van iemand die alleen maar commentaar levert en stiekeme spelletjes speelt.

Via: Racingnews365