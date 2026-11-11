George Russell wordt toch belangrijkste coureur van Mercedes

Arme George Russell. Hij hinkt van pechweekend naar pechweekend, kan zichzelf niet vinden in de auto en klapt bij het binnenhalen van het wereldkampioenschap door zijn veel jongere teamgenoot bijna in een volledige depressie. Maar het team heeft misschien toch nog goed nieuws voor hem.

Nu Mercedes dit jaar beide kampioenschappen heeft veiliggesteld, stelde teambaas Toto Wolff zichzelf waarschijnlijk de vraag: wat nu? Er zijn nog drie races te gaan (als we de grote baas van de Formule 1 mogen geloven) en die hoef je natuurlijk niet te verspillen aan voor spek en bonen meedoen. Wolff had wat dagen nodig om in te zien dat er nog een coureur in zijn team rijdt. Hij heeft wel eens ene George voorbij zien komen. Die stapt wel eens in een van zijn auto's, dus misschien moet hij daar eens wat meer focus op leggen.

Russell is nodig om het maximale uit de kan te halen

Wolff is vooral voornemens om het maximale uit het seizoen te halen. Dat betekent het maximaal aantal punten voor het team. Dat daarbij Russell nodig is, betekent dat hij ook eens wat aandacht krijgt. Zoveel zelfs, dat de teambaas overweegt om hem voor te trekken boven Antonelli. Het idee is namelijk dat met wat hulp van de kersverse wereldkampioen, het best mogelijk moet zijn om Russell de tweede plek in het coureurskampioenschap te laten veroveren. Voor de duidelijkheid: je krijgt hier geen geld in de budget cap of windtunneltijd voor. Het is puur voor de eer.

Die plek wordt nu ingenomen door Max Verstappen met 279 punten. Russell staat op de derde plek met 262 punten en er zijn nog 75 punten te winnen. Er is dus nog een kans. Daarbij helpt het dat het Verstappen niets uitmaakt of hij nu tweede of derde in het kampioenschap eindigt. Hij strijdt vooral voor zijn team.

"Het is duidelijk dat we willen dat hij het maximale aantal punten pakt en hopelijk als tweede eindigt. We moeten nadenken over wat we daarmee gaan doen, maar het zou kunnen dat we daarvoor alles in de strijd gooien", verklaart Wolff tegenover de media. "Het is ook het kampioenschap van George, het constructeurskampioenschap, en hij maakt gewoon onderdeel uit van het team."

Volgens Wolff is het overigens heel normaal dat je als coureur af en toe door een dal gaat als het even niet lekker gaat. Maar de Brit komt er wel weer overheen, stelt de Oostenrijker. Sterker nog, hij verwacht niets minder van hem. "We hebben nog drie races te gaan, en we gaan vol gas, en hij komt er wel weer bovenop. Daar twijfel ik geen moment aan."

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