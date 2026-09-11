Voel je veilig in deze 'Lancia' op Marktplaats

Altijd als we denken aan Lancia, denken we aan een noodlijdend merk. Er is vanaf pak 'm beet 2005 niks meer uitgekomen van het merk waar het ooit zo aanwezige karakter van een Lancia in te vinden is. Pogingen waren er wel, succesvolle pogingen bepaald niet. Het idee van een nieuwe Lancia Thema is bijvoorbeeld geweldig, maar de uitvoering is matig. Toch vinden we een Thema die je ondanks de slechte poging wellicht gaaf vindt om andere redenen, zeker als je vijanden hebt.

Lancia was op sterven na dood in de jaren '10. Een revival volgde met drie modellen die in theorie goed hadden kunnen zijn. De Flavia als een middelgrote cabrio, de Thema als een grote sedan en de Voyager als een soort Phedra-opvolger. Het feit dat die laatste de Voyager heette gaf wel een hint over waar deze modellen ineens vandaan kwamen. De Flavia was een Chrysler 200 Cabrio met een Lancia-logo erop. De Thema een Chrysler 300 met dezelfde behandeling. Bij de Voyager was dus zelfs de naam veranderen te veel gevraagd.

Chryslancia

Op zich is een Chrysler 300 in zijn eigen recht best een gave limousine. Lekker Amerikaans, lekker bonkig, lekker ruw en krachtig. Er simpelweg 'Lancia Thema' achterop kalken voelt een beetje als cappuccino bestellen bij de Starbucks: met Italië heeft het weinig te maken. Ook de 3.6 liter Pentastar-V6 van Chrysler is met zijn 286 pk absoluut een lekkere motor voor een auto als dit, maar het voelt niet als een Lancia. Het is gewoon een beetje jammer dat er geen tijd en geld was om meer moeite te doen. Terwijl dat er vast wel was, maar dit is nou hoe FCA opereerde toen Sergio Marchionne met de scepter zwaaide.

Nationalisme

We kunnen eigenlijk maar één voordeel bedenken voor de Lancia Thema en dat heeft te maken met het exemplaar dat we vinden op Marktplaats. Omdat er Lancia achterop staat, was de auto representatief voor nationale doeleinden. Dat wil zeggen: mensen met status binnen de overheid kunnen zo in deze grote sedan rijden terwijl je uitdraagt dat je in een Lancia, een stukje nationaal trots, rijdt. Vandaar dat een reeks Lancia Thema's werd omgebouwd om goed te zijn voor belangrijke mensen. Dat betekent een ingetogen en des tijds donkerblauw uiterlijk om lekker zakelijk te zijn.

Gepantserd

Het betekent ook dat er extra bescherming toegevoegd moest worden aan deze Lancia Thema. In dit geval bescherming op B4-niveau, goed om vrijwel alle kogels uit handpistolen tegen te houden. Het voordeel ten opzichte van iets minder zware bepantsering is dat het doorgaans 'slechts' 100 tot 200 kg toevoegt en de prestaties van de auto minder aangetast worden. Veiliger en toch niet zo veel anders dan een normale Thema, het kan.

Deze Thema eindigde dus hier en als we het kenteken mogen geloven is het matgrijze wat je ziet een wrap, daaronder is 'ie blauw. Wat betreft de algehele combinatie is het best een leuke voor de Nederlandse straten. Een Thema is een opvallende keuze in Nederland, want je ziet ze niet vaak. Eigenlijk wil je natuurlijk niet opvallen, maar goed, de leek ziet een donkergrijze sedan. Weet diegene veel.

Voorin de Lancia Thema op Marktplaats ligt zoals gezegd een 3.6 liter V6 van Chrysler, de welbekende Pentastar. Deze heeft 286 pk en schiet de Thema normaliter van 0 naar 100 in 7,7 seconden. Dat zal ietsje minder zijn door het extra gewicht, maar goed, zoals gezegd niet al te erg. De Thema uit 2013 heeft er 84.221 kilometer op zitten, net ingereden dus.

Kopen

De verkoper wil er nog 34.900 euro voor zien. Da's een stevig bedrag, maar er zit wel een leuke geschiedenis achter en het is lekker veilig. De Lancia Thema op Marktplaats moet een bepaalde koper aanspreken. Dat kan jij zijn!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover