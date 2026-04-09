Deze sportwagen herrijst uit de dood!

De laatste tijd komen er vooral rampzalige tijdingen vanuit de VS, maar nu hebben we zowaar goed nieuws. Chevrolet plant namelijk een comeback van de Camaro.

De Chevrolet Camaro is inmiddels alweer een tijdje niet meer onder ons. In december 2023 rolde het laatste exemplaar van de band. Een opvolger leek er niet in te zitten. Er gingen wel geluiden over een Camaro SUV à la de Mustang Mach-e, maar dat is natuurlijk geen opvolger.

Nieuwe Camaro

Nu lijkt de Camaro toch weer uit de dood te herrijzen. Wel zo toepasselijk, in de week van Pasen. Automotive nieuws heeft uit betrouwbare bronnen vernomen dat er een nieuwe Chevrolet Camaro in de pijplijn zit. Deze zal gebouwd worden op het platform van de nieuwe generatie Cadillac CT5 (de Amerikaanse 5 Serie-rivaal). De vorige Camaro deelde ook zijn basis met deze Caddy.

Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de aandrijflijnen, maar het lijkt in ieder geval geen EV te worden. Dodge heeft met de Charger Daytona voldoende bewezen dat niemand op een elektrische musclecar zit te wachten. In het afgelopen kwartaal zijn er maar 240 exemplaren van verkocht.

Feniks

Het zou niet de eerste keer zijn dat de Camaro als een ware feniks uit de as herrijst. In 2002 werd er na 35 jaar een punt achter gezet, na de matige vierde generatie. Maar in 2010 was de Camaro weer terug, en hoe. Het retro-ontwerp viel zeer goed in de smaak en de auto verkocht als warme broodjes.

Of de tweede comeback net zo succesvol gaat zijn als de eerste, valt te betwijfelen. Maar er is zeker nog markt voor dit soort auto's: van de Mustang werden er ruim 14.000 verkocht in Q1. Wanneer we de Camaro weer terug kunnen verwachten is nog niet duidelijk, maar dat zal zeker minstens een jaar duren en waarschijnlijk langer.

Bron: Automotive News