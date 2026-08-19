Gespot: Max Verstappen op de gracht

Zondag is de Grand Prix in Zandvoort en dat zul je weten ook!

Soms heeft een bericht niet heel veel meer nodig dan een foto. Of in dit geval 2 foto's. Want we zien twee plaatjes van de Red Bull van ons aller Max Verstappen die uitgeladen wordt op een gracht in Amsterdam. Welke generatie het precies is kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar het startnummer is 3 en dat draagt Max sinds dit jaar.

Waarschijnlijk wordt de auto gebruikt voor promotiedoeleinden van Red Bull Racing. Verder weten we er eigenlijk ook niks van. Dus, mocht jij wel meer info hebben, wees niet bang om dat uitgebreid in de comments te plaatsen.

Dan kunnen wij alleen maar zeggen; Max, parkeer die auto niet op de gracht. Zelfs met jouw salaris van 60 miljoen per jaar is dat een dure grap. Ja, voor een bespaartip voelen wij ons nooit te goed...

De foto's kwamen trouwens tot ons via een anonieme fan in de Whatsapp. Mocht jij ze hebben gemaakt, meld je dan even. Alvast bedankt!