Gesprekken zijn gaande: Verstappen naar Mercedes en Russell naar Audi

Drie weken geen Formule 1, dus wat gaan we dan doen? Lekker verder speculeren over de toekomst van Max Verstappen die eigenlijk al wel vast lijkt te staan bij Red Bull. Maar dat neemt niet weg dat menig F1-commentator zich bezig blijft houden met de materie. We doen een samenvattende ronde en kunnen daarbij een opmerkelijke conclusie trekken.

Verstappen zou ondertussen al maanden met Red Bull om tafel zitten om een contract tot en met 2029 vast te leggen, maar de ietwat verwijzende woorden van teambaas Toto Wolff van Mercedes geven alles behalve zekerheid. Vooral voor George Russell dan.

"Ik zet hem eruit"

Toen Wolff gevraagd werd of hij een felle rivaliteit tussen Antonelli en Russell zag gebeuren. Iets wat gevoelig ligt, gezien de historie bij het team gaf hij duidelijk antwoord dat hij zulke rivaliteit niet meer zou tolereren. "Dat gaat mij niet meer overkomen. Zo simpel is het. Als een coureur dat doet, dan zet ik hem eruit". Daarbij werd deze uitspraak natuurlijk gelijk gelinkt aan het potentiële vertrek van Russell, want Antonelli is het nieuwe wonderkind.

Vreemd genoeg gaf Wolff vervolgens ook aan dat hij er helemaal geen problemen mee zou hebben als Verstappen naast Antonelli in zijn team zou komen. "Ik ben helemaal niet bang om de twee in hetzelfde team te hebben op een bepaald punt", waarmee hij de deur voor de viervoudig wereldkampioen blijkbaar toch niet zo hard dicht had geslagen als hij eerder aangaf.

Om dan nog meer olie op het vuur te gooien: Verstappen en Wolff zijn samen met hun vrouwen gespot op vakantie. Blijkbaar vinden de twee het leuk om te jetskiën. Daarbij wordt natuurlijk gelijk gezegd dat de twee het over het nieuwe contract van Verstappen hebben. Dat zou dan wel pas vanaf 2028 ingaan, als zijn tijd bij Red Bull voorbij is.

Russell is zich aan het voorbereiden voor exit

Achter de schermen zou Russell die druk ook al voelen en zijn opties bij andere teams aan het verkennen zijn. Het heeft er immers alles schijn van dat er na 2027 geen contractverlenging meer inzit voor de Brit. Tenminste, dat denkt Oud-F1-teambaas Guenther Steiner. Audi zou de meest voor de hand liggende zijn voor Russell en er zouden mogelijk al verkennende gesprekken geweest zijn.

Kortom, Russell wordt langzaam maar zeker weggepest bij Mercedes om ruimte te maken voor Verstappen. Of Russell ooit nog het wereldkampioenschap binnenhaalt wat hij volgens hemzelf zo verdient? Het lijkt er niet op. Of hij bij Audi kan instappen? Wij zetten er geen keiharde euro's op in. Maar het is wel geinig om ongerelateerde geruchten aan elkaar te verbinden om tot een geheel te komen, niet?

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