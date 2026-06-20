Gestolen Audi S5 duikt op in Limburg

Als je auto wordt gestolen is het ongeveer 50-50 dat je die nooit meer terug gaat zien. Gelukkig zijn er soms oplettende helden die een gestolen auto herkennen en zo voor een ‘happy end’ kunnen zorgen.

Meld Misdaad Anoniem

Dit is ook gebeurd met een gestolen Audi S5 Avant. De politie kreeg via Meld Misdaad Anoniem een tip dat de Audi geparkeerd zou staan in de Geenstraat in het pittoreske Geleen. De tipgever bleek het bij het rechte eind te hebben: de auto stond geregistreerd als gestolen en was voorzien van valse kentekenplaten. We vermoeden dat het ongeveer zo is gegaan: ‘Hé, een dikke Audi, even een kentekencheck doen. Wacht eens, hier klopt iets niet…’

De politie heeft meteen actie ondernomen en de auto in beslag genomen. De Audi S5 kan nu weer terug naar de rechtmatige eigenaar. Gelukkig is er nog geen ramkraak mee gepleegd. Overigens wordt met geen woord gerept over de daders in het bericht van de politie, dus het lijkt erop dat die nog niet in de kraag zijn gevat.

Anoniem uitgevoerd

De auto is nogal anoniem uitgevoerd in zwart met zilverkleurige velgen (wel handig voor een ramkraak), maar het gaat hier om een S5 met een dikke 3,0 liter V6. Die is goed voor 367 pk. Het probleem is alleen de RS5. Dankzij de stekker is deze maar € 20.000 duurder. Dat is niet niks, maar voorheen was het prijsverschil tussen de S4 en RS4 een stuk groter. Daarom heeft Audi de S5 inmiddels uit het gamma gehaald in Nederland.

Maar dat geheel terzijde. Het goede nieuws is dat deze gestolen S5 weer terecht is en misdaad in dit geval niet loonde.

Via: Verkeerspolitie Limburg op Instagram

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