Autodief maakt per ongeluk de beste reclame voor de MX-5 ooit

Een Mazda MX-5 is misschien wel de leukste auto om over een bochtig dijkweggetje te sturen. Het is alleen niet de eerste auto waar je aan denkt als je een uur lang voor de politie wilt vluchten. Toch dacht een Australiër dat dat een goed idee was. Het ging verrassend lang goed. Tot het ineens helemaal niet meer goed ging.

Een uur lang vol gas

Het begon dinsdagochtend toen de politie in Sydney een donkerblauwe Mazda MX-5 NB spotte die een paar dagen eerder was gestolen. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, ging het gaspedaal direct door de bodem. Wat volgde was een achtervolging die zich ruim een uur lang door de buitenwijken van Sydney slingerde.

De bestuurder nam daarbij geen enkel risico... voor zichzelf dan. Stoepen werden gebruikt als extra rijstrook, tegemoetkomend verkeer bleek optioneel en zelfs spijkermatten werden ontweken door simpelweg via de stoep om de blokkade heen te rijden. Vanuit de lucht keek een politiehelikopter rustig mee hoe de kleine roadster zich een weg door de stad baande. Het zal vast een show zijn geweest.

Complete politiemacht

Dat de politie de achtervolging serieus nam, is best een understatement. Naast de gebruikelijke BMW 5 Series Highway Patrol-auto's werden ook ongemarkeerde BMW X3's en X5's ingezet, net als meerdere Toyota Land Cruiser 300's van de Tactical Operations Unit.

Voor een auto die nog geen 1.100 kilo weegt, kreeg de MX-5 toch echt aardig wat aandacht. Volgens de politie ramde de bestuurder onderweg meerdere auto's en reed hij herhaaldelijk op de verkeerde weghelft. Een wonder dat er niemand gewond is geraakt.

Uiteindelijk wint Newton

Na ongeveer een uur kwam de onvermijdelijke ontknoping. Op de M5 verloor de bestuurder de controle over de auto, waarna de MX-5 meerdere keren over de kop sloeg en zwaar gehavend naast de snelweg tot stilstand kwam. De 40-jarige bestuurder overleefde de crash met verwondingen die volgens de politie niet levensbedreigend zijn. Dat betekent waarschijnlijk wel dat hij straks fit genoeg is om straks alles aan de rechter te vertellen. Hij bleek zonder rijbewijs te rijden en was ook al bekend bij de politie.

Voor de MX-5 ziet de toekomst er helaas minder rooskleurig uit. Op beelden is te zien dat de roadster was voorzien van een hardtop, rolkooi, kuipstoelen en aftermarket velgen. Een liefhebbersauto dus.

Bron: 7 News

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