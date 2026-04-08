Olav Mol haalt uit naar F1-fans die zijn gestopt met kijken door nieuwe regels

Olav Mol houdt zich naast het analyseren en becommentariëren van de Formule 1 ook bezig met het schrijven van boeken. Jaarlijks schrijft hij een boek voor F1-dummies. Dit jaar viel er "nogal wat uit te leggen valt" volgens hem. En niet alleen maar leuke dingen.

Over de nieuwe regels zegt Mol: ‘’Laat ik het zo zeggen, er zijn weinigen die er blij mee zijn.’’ Moet de F1 dat zorgen baren dat de essentie van de sport verloren gaat? Nee hoor, zegt de F1-expert: ‘’Dat hoorden we ook toen het geluid van de motoren veranderde. Het is en blijft een technische wedloop.’’

Dode zalm?

De vreemde manier van racen is voor Olav Mol geen reden om niet meer naar de sport te kijken. Sterker nog, de zelfbenoemde F1-fans die wel de TV uitzetten sinds de nieuwe regels zijn niet goed wijs. Of om Mols eigen woorden te gebruiken: "Ik hoor fans soms zeggen dat ze al decennia de sport volgen, maar nu afhaken omdat ze het niet meer kunnen aanzien. Dan denk ik: dan heb je de ruggengraat van een dode zalm."

Ik heb het even opgezocht na een tip van @machielvvd: de ruggengraat van een dode zalm wordt in eerste instantie stijf door een fenomeen dat we rigor mortis noemen. ‘t Is maar dat je het weet. Bedoel Mol daarmee per ongeluk dat wegkijkende F1-fans juist een goede ruggengraat hebben? Nou nee. Na enkele uren of zelfs dagen verslapt de graat en drijft de vis met alle stromen mee. Ik denk dat Mol vooral op dat laatste deel van het overlijdensproces van een zalm doelt.

De oplossing volgens Mol

Een collega-commentator gaf laatst al een interessant inkijkje in een mogelijke oplossing voor het batterijprobleem van de F1. Wij autojournalisten deden ook een duit in het zakje en nu is het de beurt aan Olav Mol. De F1-veteraan sluit zich aan bij zijn Spaanse collega: ‘’Van 9 naar 6 megajoule gaan zou al helpen. De auto's worden slechts ongeveer anderhalve seconde langzamer, maar het rijgedrag verandert wezenlijk. Als dat te veel blijkt, kun je altijd terug naar 7 of 8 megajoule.’’

Andere ingrijpende oplossingen zijn volgens Mol niet haalbaar. ‘’Wat mensen vergeten is dat alles is gebouwd op dit reglement. Het is niet alsof de fabrikanten enkele maanden geleden dachten: 'laten we even een compleet nieuwe auto bouwen.' Dit is vier jaar geleden allemaal al vastgelegd. Met fabrikanten als Audi en Red Bull Powertrains die miljarden hebben geïnvesteerd, is alles terugdraaien simpelweg geen optie."

Volgens de meest ervaren F1-commentator van Nederland moeten we vertrouwen houden in de regelmakers van de sport. "Er zit zo veel denkkracht achter de sport. Die komt zelf met een antwoord." Dat zou volgens Mol zelfs dit seizoen al kunnen gebeuren, zeker nu veiligheid ook een rol speelt na de grote crash van Bearman in Japan. Mol: "De tools hebben ze al. Ze moeten ze alleen gebruiken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het vanzelf allemaal wel weer goed komt."

In de tussentijd moeten we maar genieten van nieuwe winnaars als Antonelli en hopen dat het kampioenschap pas aan het einde van het seizoen wordt beslist. Blijf jij kijken of heb jij (volgens Olav Mol) een ruggengraat van een dode zalm? Laat het hieronder weten!