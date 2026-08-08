Verkoper wil Porsche 911 terugclaimen, vangt bot bij de rechter

De rechter moet zich weer eens bemoeien met onenigheid over een dure auto. Deze keer zijn twee partijen het oneens over wie de eigenaar is van een Porsche 911 Carrera.

Het is meestal vrij duidelijk wie de eigenaar is van een auto, dus hoe kan daar nou onenigheid over bestaan? Nou, iemand heeft een Porsche gekocht en die is vervolgens failliet gegaan. De verkoper van de Porsche beweert dat de auto nog steeds zijn eigendom is. Daarom wil hij de Porker terug hebben.

Rare manier van verkopen

Normaal is een auto kopen een kwestie van betalen en overschrijven, maar deze keer ligt het wat ingewikkelder. Volgens de verkoper was de koopsom nog niet volledig betaald en is de auto daarom nog steeds zijn eigendom (eigendomsvoorbehoud, in vaktermen). Wel had hij de auto al meegegeven, maar dan alleen met de reservesleutel. De hoofdsleutel en alle papieren had hij nog in zijn bezit. Dat is natuurlijk een rare manier om een auto te verkopen.

Volgens de curator die het faillissement afhandelt is de Porsche wel degelijk eigendom van de failliete eigenaar en hoort de auto dus bij de inboedel. Hij wil daarom dus graag het kentekenbewijs en de andere papieren die bij de auto horen.

Het vonnis

De rechter heeft de curator in het gelijk gesteld. De argumenten van de verkoper snijden totaal geen hout, zo concludeert de rechter. De verkoper levert geen bewijs dat er een deel van het aankoopbedrag is teruggestort (zoals hij beweerde) of dat er een eigendomsvoorbehoud was overeengekomen.

Conclusie: leuk geprobeerd, maar de Porsche hoort dus gewoon bij de failliete inboedel. De verkoper moet nu binnen zeven dag de sleutel en de papieren bij de curator inleveren. Uiteraard moet hij ook de proceskosten lappen, à € 2.484,50.

Dus waarschijnlijk zal deze auto binnenkort wel ergens op een veiling opduiken. Om welke auto het precies gaat, weten we niet, maar in 2022 werd de auto aangeboden voor 125k. Het gaat hier dus niet om een of andere gare 996, maar waarschijnlijk om een vrij recente 992.1 Carrera.

Via: Quote

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