De geur in nieuwe auto's is schadelijk, maar er is een oplossing!

In een gloednieuwe auto stappen is een heerlijk gevoel. Een van de eerste zaken die je zal opmerken is de onmiskenbare geur van nieuw spul. Toch is die typische geur verraderlijk. Het is namelijk niets anders dan een chemische cocktail van uitgassende kunststoffen en lijmresten. De Duitse automobilistenclub ADAC onderzocht hoe schadelijk deze lucht écht is.

Samen met het Fraunhofer Institut für Bauphysik zette de ADAC een aantal auto's in een speciale klimaatkamer om de luchtkwaliteit te meten bij verschillende temperaturen. De proefkonijnen? Een Hyundai Kona, een Dacia Spring, een BYD Seal 6 Touring en twee exemplaren van de Volkswagen Golf (eentje van 39 dagen oud en eentje van 200 dagen oud). De onderzoekers keken specifiek naar de zogenaamde TVOC-waarde. Dit is de totale hoeveelheid ongezonde stoffen in de lucht, zoals formaldehyde, benzeen en xyleen.

Vuiler dan geadviseerd

De conclusie is simpel: hoe nieuwer de auto, hoe heftiger de chemische damp. Alle geteste auto's schoten direct over de advieswaarde van het Duitse Milieuagentschap heen. De absolute 'winnaar' is de 39 dagen oude Volkswagen Golf. Ook de BYD Seal liet opvallend hoge waarden noteren. Is er dan nog goed nieuws? Nou, de hoeveelheid vieze stoffen neemt vrij vlug af. De concentratie koolwaterstoffen in de 200 dagen oude Golf was vijf keer lager dan in de nieuwere VW.

De stoffen komen helemaal los als het warm is. Er is gekeken naar het aanstaande Europese limiet voor formaldehyde dat volgend jaar ingaat. De auto’s die in Duitsland getest werden, bleven onder het limiet bij een temperatuur van 23 graden Celsius. Zodra de auto's kunstmatig werden verhit – om een hete zomerdag in de zon na te bootsen – schoten de schadelijke stoffen direct omhoog, met wederom de jonge Golf als hoofdvervuiler.

Wat kun je doen tegen schadelijke nieuwe auto geur?

Gelukkig is er een simpele oplossing tegen de schadelijke stoffen in het lekkere geurtje: je auto ventileren. Zodra je de ventilatie of airco van de auto's aanzet, kelderen de gifwaarden direct. Het advies van de ADAC is dan ook om een nieuwe auto voor vertrek altijd even goed door te luchten, zeker als hij in de zon heeft gestaan. Blijft je auto na een aantal weken nog steeds abnormaal hard stinken? Dan kun je volgens de ADAC schriftelijk een klacht indienen bij de dealer vanwege een productiefout.