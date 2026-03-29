Gevonden: een BMW die je nog niet kende

Het is lastig om jezelf een expert te noemen bij een merk als BMW. Zelfs al weet je alle chassiscodes, motorcodes en kleurcodes uit je hoofd, dan is er nog een kans dat je gecorrigeerd wordt door mensen die het beter weten. Een groot merk vergt immers grote kennis. Het is dus best lastig om met een BMW-product op de proppen te komen wat je nog niet kent. We gaan weer een poging doen.

Voor de context moeten we afreizen naar China. Daar begint het al, zou je zeggen. Toch barst het in China niet van BMW-modellen die we hier niet kennen, als je de LWB-versies die ze daar bouwen niet meerekent. Bijna elke BMW die in China aangeboden wordt, kennen we hier ook. Eén van de weinige uitzonderingen die wij kunnen verzinnen is de BMW 1 Serie Sedan (F52), een 1 Serie met kont op het voorwielaangedreven UKL-platform die we hier pas kregen toen 'ie bij de generatie erna als 2 Serie Gran Coupé (F44) kwam.

BMW-Brilliance

Zoals wel vaker gebeurt is de keuze voor de Chinese markt bij BMW in handen van een gevormde joint venture. Toen in China de industriële revolutie los barstte zo rond de millenniumwisseling, begonnen Europese automerken in te zien dat investeren in China de moeite waard is. Bijna elk serieus Europees automerk vond een opkomend Chinees automerk om een joint venture mee te starten, veel daarvan staat nog overeind. Denk aan Volkswagen-FAW én Volkswagen-SAIC, maar ook samenwerkingen als Dongfeng Peugeot en nu Leapmotor-Stellantis, Chery-JLR, Ford-JAC, Renault-Geely en de samenwerking tussen Mercedes en BYD om tot Denza te komen. BMW vond een partner in Brilliance Auto Group om BMW-Brilliance te vormen. Dit merk uit 1992 volgde het sjabloon van vele automerken: opkomend om rond 2000 met een eerste model te komen.

Eén van die eerste modellen was de Brilliance BS6, een middelgrote sedan. Wellicht ken je die nog, want dit was een model dat al snel naar Europa zou komen (en in Duitsland en bepaalde andere Europese markten nog mondjesmaat verkocht is ook). Nederland stond ook op de lijst, maar het feestje duurde korter dan gehoopt. Mocht je de auto niet herkennen, wellicht frist onderstaande foto je geheugen op.

Ouch. De Brilliance BS6 moest om hier verkocht te worden de NCAP-test doorstaan en het mag geen grote verrassing zijn wat de score was. Het zorgde ervoor dat niet alleen de BS6 een forse klap ontving, ook de reputatie van de BS6, van Brilliance en eigenlijk de hele Chinese auto-industrie aangezien de vorige poging (Land Wind) net zo belabberd scoorde. BMW-Brilliance richtte zich dan ook vooral op BMW-producten plaatselijk aanbieden, niet andersom.

Zinoro

Sinds 2003 was BMW-Brilliance dus de manier om München naar China te brengen. De grootschaligheid van de Chinese Industriële revolutie, de grootte van de grote steden en natuurlijk de miljard inwoners, brachten in korte tijd enorme milieuproblemen met zich mee, waardoor China al snel met maatregelen moest komen om de megalomane schaal van het land onder controle te houden. Voor de autofabrikanten betekende dit dat er snel en in grote aantallen elektrische auto's gebouwd moesten worden van de overheid. Aangezien BMW in Europa nog niet grootschalig inzette op EV (enkel met de i3 en i8) moest er een andere oplossing komen.

Dat werd het merk Zinoro. Gelanceerd door de BMW-Brilliance-alliantie en bedoeld om elektrisch rijden te scharen onder een nieuw merk. De allereerste Zinoro genaamd 1E was een vrij simpel idee. Men neme een BMW X1 en maakt hem elektrisch. Ja, echt. Wat als grappig resultaat had dat de Zinoro 1E een BMW X1 is zonder single frame-grille. Verder lijkt 'ie nog erg op de eerste X1 (E84).

Hetzelfde gold voor de achterkant, waar op de Zinoro 1E de achterlichten van de BMW X1 'door de helft' zijn gegaan. Het deel op de achterschermen zit er nog wel, op de kofferbak niet. Het oogt allemaal wat haastig, wat het tot op zekere hoogte natuurlijk ook was. De aandrijving wordt gedaan door de elektromotoren van een BMW i3, dus 170 pk en 250 Nm. Om even een beeld te schetsen van hoe hard het is gegaan: we schrijven 2013 als we het hebben over de Zinoro 1E en de actieradius was 150 kilometer. Opladen ging op zijn snelst in, houd je vast, 7,5 uur. Het doet wat denken aan de auto's die van Californië moesten komen toen die EV-verkoop verplichtten.

Zinoro 60H

Dat kan beter en dat besefte BMW-Brilliance ook. Alleen volledig EV, dat werd nog even niet handig. De tweede Zinoro genaamd 60H werd daarom een PHEV. Nou lijkt het er wellicht op dat een andere belangrijke stap is dat Zinoro nu wat meer een eigen gezicht krijgt en niet een andere grille op een BMW is. Het lijkt alsof je naar een hele andere auto kijkt dan de, inmiddels vernieuwde, X1 (F48).

Dat valt toch tegen, want ondanks een niet volledig identiek uiterlijk herken je toch nog makkelijk de hard points van een BMW X1 in de Zinoro 60H. Het bekende trucje van de schil veranderen zonder het skelet aan te pakken. Mocht je de proporties gek vinden, de BMW X1 werd net als vele andere auto's in China ook verkocht als X1 L met lange wielbasis. Daar is de 60H op gebaseerd.

De in 2017 verschenen Zinoro 60H gebruikt dus een benzine- en elektromotor met stekker. De benzinemotor is een 136 pk sterke 1.5 liter driecilinder, de welbekende B38. Sterker nog: eigenlijk is de hele aandrijflijn vergelijkbaar met wat we hier in de BMW 225xe Active Tourer kregen. Het was een manier om de groene insteek van Zinoro nogmaals te onderstrepen, maar dan als PHEV. Kennelijk voldeed BMW-Brilliance inmiddels aan de eisen.

Nog niet besproken maar wel het vermelden waard: het interieur van de Zinoro 60H is vrijwel krek eender met de cabine van een BMW X1. Het heeft er allemaal wat schijn van dat Zinoro meer komt omdat het moest, niet omdat BMW-Brilliance nou een baanbrekend nieuw merk beoogde.

Gecanceld

Zet Zinoro dan ook niet op de lijst Chinese merken die Europa onveilig gaan maken. BMW-Brilliance trok na de 60H de stekker uit Zinoro, een groter model op basis van de X3 werd dan ook gecanceld. De hoofdreden is dat BMW inmiddels hun i-modellen voor Europa aan het klaarstomen was, die net zo makkelijk in China gebouwd kunnen worden. Zinoro had als duidelijk doel om eisen van de overheid te halen voor het concern, dat doel is bereikt. Het bleef bij deze twee modellen met niks meer op de planning. Gewoon een BMW kopen als je in China een elektrische BMW wil.