Gevonden: mijn droom 911

Dit weekend was het zover. Je kent het wel, je worstelt met die vraag. “Wat wil je nu echt?”

Een bak met dubbele koppeling is beter, comfortabeler en sneller. Maar ja, gaat het daar echt nog over. Met de komst van al die achterlijk snelle elektrische auto’s zijn stoplichtsprints ook niet meer wat ze geweest zijn. Een handbak dus.

Zoals velen met mij heb ik geen zin meer in een hoge afschrijving. Het lijkt wat tegenstrijdig, maar je kunt echt beter een gelimiteerde versie van een sportauto kopen. Die zijn fors duurder, maar houden over het algemeen hun waarde vast.

De 911 Sport Classic is gewoon zo’n snoepje. De brede turbo-body, het double bubble dak en een ducktail. Wat een feest om alleen naar te kijken.

Het is ook meteen de sterktste handgeschakelde 911 ooit en de sterkste achterwielaangedreven 911 van dit moment. Feitelijk is de Sport Classic een 911 Turbo met handbak en zonder aandrijving naar de voorwielen. Daarmee zou je kunnen zeggen dat het alles is, wat ik zoek in een 911.

Blaffen over de Zeeuwse eilanden

Zondagochtend, een waterig zonnetje is net doorgebroken. Voor mij rijdt J. in zijn 991.2. Met PDK is hij soms sneller, tenzij ik ervoor ga zitten. De 992 Turbo Classic heeft 550 pk (130 meer dan 991.2 Carrera S). Een bocht uitaccelererend zet ik wat lichte strepen op het asfalt, het is geen epische drift, maar ik moet wel het stuur wat openen om de goede koers te houden.

Wat een feest is dit toch. Mijn favoriete muziekje mengt zich met de turbo boxermotor, windgeruis en de banden die moeten werken op het asfalt. Toch hoor ik ook iets anders. “Schat.” De woorden zijn lief, maar de toon begint wat geïrriteerd te worden. “Schat, Alex moet zo tennissen.”

Ik draai me op mijn andere zij. Wat vreemd is, want normaal lukt dat niet in een autostoel. Een gele 911 Sport Classic is een droom, maar dit was ook een droom. Ik schrik wakker. De rest van het gezin was er al uit en ik had het ook moeten zijn.

Zoeken op Autoblog Spots

Maar die gele 911 Sport Classic dan? Dat was geen droom, die bestaat. Of de huidige eigenaar er afscheid van wil nemen is maar de vraag. Of ik hem kan betalen, is vrij duidelijk. Er is niets mis met een huurhuis toch?

Excuses dat ik jullie op het verkeerde been zette, om een simpele toevoeging op de website onder de aandacht te brengen. Maar wij zijn er erg blij mee dat je nu weer kunt zoeken op spots. Op de hoofdpagina van Autoblog Spots kan je zoeken op tekst, maar ook selecteren op merk en model. Welke droomauto vind jij daar?