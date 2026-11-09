Deze autocollectie is anders dan alle andere (en te koop!)

De meeste autoverzamelingen die geveild worden getuigen niet van veel fantasie. Het zijn altijd weer die Ferrari-verzamelingen met de Big Five en Porsche-verzamelingen met alle gelimiteerde 911’s. Gaap… De Boeckmann-verzameling die nu geveild wordt bevat pas écht bijzondere auto’s.

De auto’s zijn afkomstig van Beau Boeckmann. Hij is de baas van de bekende Amerikaanse dealergroep Galpin Motors, opgericht door zijn ouwe heer. Onderdeel van deze groep is Galpin Auto Sports, het bedrijf dat de auto’s ombouwde voor het onvolprezen programma Pimp my Ride.

In totaal worden er maar liefst 129 auto’s geveild door RM Sotheby’s. Dat zijn er helaas te veel om stuk voor stuk te behandelen, dus we zullen toch een selectie moeten maken. Dat is lastig, want er zitten echt heel veel modellen tussen die het uitlichten waard zijn.

Galpin GTR1 (2005)

Een van de hoogtepunten is deze Galpin GTR1. Dit is een coachbuild op basis van een Ford GT, gebouwd door Galpin Auto Sports. Hier is er maar eentje van gebouwd, dus als we zeggen ‘uniek’ bedoelen we ook echt uniek. Had de Ford GT een make-over nodig? Nee, maar eerlijk is eerlijk: ook de GTR1 ziet er heel gaaf uit. De 5,4 liter V8 is voor de gelegenheid nog wat gekieteld en levert in deze Galpin 1.058 pk en 1.345 Nm aan koppel. RM Sotheby’s rekent op een opbrengst van € 475.000 tot € 650.000. Daarmee is deze auto ongeveer net zo duur als een originele Ford GT van deze generatie. Die staat overigens ook in de collectie, naast een nieuwe Ford GT uit 2017.

Vector M12 (1996)

Over buitenbeentjes gesproken… De Vector M12 is een heerlijk obscure supercar uit de jaren ’90. De bekendste Vector is de W8, maar later volgde ook nog deze M12. In plaats van een V8 had deze auto een V12 uit de Lamborghini Diablo. Aangezien de motor niet uniek was moest de Vector M12 zich vooral onderscheiden met het design. Dat is zeker gelukt. Een succes was het niet, want er zijn slechts 17 exemplaren gebouwd. Dit is voor zover bekend de enige paarse Vector M12 en deze auto heeft maar 10.013 kilometer op de teller. RM Sotheby’s schat de waarde in op € 215.000 á € 260.000. Een koopje, wat ons betreft. Voor het geld van een dertien-in-een-dozijn 992 Carrera S heb je gewoon een extreem zeldzame supercar met V12.

Porsche 969 Turbo Rinspeed (1984)

Stel je voor: het is de jaren ’80 en je kunt niet kiezen tussen een Porsche 911 Turbo en een Ferrari Testarossa. Dan bood Rinspeed uitkomst. Deze ‘969 Turbo’ heeft namelijk een bodykit geïnspireerd op de Testarossa. De jaren ’80 in optima forma! Ook een geweldig detail is de bediening van het Pioneer-audiosysteem, die pontificaal midden op het stuur is geplaatst. Naar verluidt zijn er maar twaalf exemplaren van deze Rinspeed 969 Turbo gemaakt. De verwachte opbrengst is € 195.000 tot € 235.000.

Aston Martin Virage Shooting Brake (1993)

Ooit een Aston Martin gezien met zeven zitplaatsen? Dit is er eentje! En het is een officiële ombouw van Aston Martin zelf. De auto rolde van de band als een normale Virage, maar is op verzoek van een Duitse klant door Aston Martin Works omgebouwd tot Shooting Brake. Een andere klant heeft ook nog zes Virage Shooting Brakes laten bouwen, dus het totaal komt uit op zeven. De andere zes zijn wel 10 centimeter langer, dus feitelijk is dit exemplaar alsnog uniek. Ondanks het feit dat deze Virage is gebouwd als familiebak valt de kilometerstand mee: er staat 53.486 kilometer op de teller. Het veilinghuis rekent op € 170.000 tot € 215.000. Naast deze Virage Shooting Brake bevat de collectie ook nog een Lagonda Shooting Brake.

Aston Martin Lagonda LUV Concept (2009)

Er zit ook een heuse concept car tussen, die in 2009 op de Autosalon van Genève stond. Met deze SUV was Aston Martin hun tijd behoorlijk ver vooruit. Dat wil zeggen: als ze de auto daadwerkelijk op de markt hadden gebracht... Uiteindelijk kwamen ze pas in 2020 met de DBX, als spuit elf. Overigens is deze concept car niet zomaar een lege huls: als basis werd een Mercedes GL gebruikt en onder de motorkap ligt Aston Martin’s eigen 5,9 liter V12. De auto is echter niet dusdanig afgebouwd dat je er ook mee op de openbare weg kunt rijden (nog even los van typegoedkeuring).

Shelby Series 1(1999)

Shelby kennen we vooral als tuner van AC Cobra’s en Mustangs. Deze Shelby Series 1 is echter niet gebaseerd op een bestaand model. Dit is de enige auto die van de grond af door Carroll Shelby is gebouwd. Daarbij werd overigens wel dankbaar gebruik gemaakt van het onderdelenmagazijn van General Motors. Daar komt ook de aandrijflijn vandaan: de Series 1 deelt zijn 4,0 liter V8 met de Oldsmobile Aurora (wie kent ‘m nog?). De V8 leverde standaard 320 pk, maar dit exemplaar is voorzien van de optionele Vortex-supercharger, waarmee het vermogen stijgt naar 450 pk. Een succes was het niet, want er zijn maar 249 exemplaren gebouwd. Deze specifieke auto heeft 7.464 kilometer op de klok en moet € 105.000 tot € 130.000 kosten.

Ford Highboy Roadster (1932)

Dacht je dat auto’s uit de jaren ’30 niet vooruit te fikken zijn? Dan moet je deze Ford eens proberen. Deze auto wist in 1952 een topsnelheid van 239 km/u te noteren. Uiteraard is de auto niet geheel standaard. Deze raceauto is opgebouwd door Billy Lakes, een werknemer van Vic Edelbrock, een van de grondleggers van de hot rodcultuur. Hij was ook de coureur die met deze auto ging racen, onder andere op de beroemde zoutvlakte van Bonneville. Je kunt je voorstellen dat dit een tamelijk riskante hobby was, met een zeepkist als dit. De auto moet ergens € 345.000 en de € 500.000 opbrengen.

Dit was slechts een kleine greep uit de collectie. Hierboven in de gallery zie je nog meer auto’s, maar als je ze echt alle 129 wilt zien, moet je even naar de website van RM Sotheby’s surfen. Ongeveer de helft wordt fysiek geveild in januari, de rest online. Welke zie jij wel zitten? Laat het weten in de reacties!

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