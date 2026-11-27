Giamaro Automobili zegt je hoogstwaarschijnlijk niets. Nog niet, want dat moet de komende jaren gaan veranderen. Nadat het Italiaanse merk uit Modena eerder Krafla-supercar liet zien, maken we kennis met zijn grote broer: de Giamaro Albor.

Waar de Giamaro Krafla nog een echte supercar was, gaat de Albor tegen alle Italiaanse stylingwetten in. Volgens de makers is het trouwens geen SUV, maar een "verticale hypercar". Wat bedoelen ze daarmee? Het recept laat zich het best omschrijven als een kruising tussen een Lamborghini Sterrato die nog hoger op zijn poten staat. Je krijgt het silhouet van een supercar met een scherp aflopende voorruit, gigantische heupen en twee grote luchthappers op het dak, maar dan met grote bodemvrijheid en met zwarte wielkastranden.

Nieuwe supercar-merken met onmogelijke vermogenscijfers beloven wel vaker gouden bergen op een computerscherm, maar bij Giamaro draait de krachtbron inmiddels écht in de Krafla. In de YouTube-video hier beneden kun je het blok al. Diezelfde krachtbron ligt in de Aldor. De naam Aldor komt trouwens van de Albor Tholus, een uitgedoofde vulkaan op Mars.

Specificaties

Het is een 6.988 cc grote V12 met een blokhoek van 120 graden. De twaalf cilinders krijgen hulp van vier turbo's die netjes in de 'hot-V' opstelling tussen de cilinderbanken liggen. In totaal moet de V12 maar liefst 2.157 pk en 2.008 Nm kunnen produceren. Dat is in de hoogste van drie standen. In de slapste stand heb je maar 400 pk en ertussenin 1.670. Het is dus al snel genoeg vermogen of veel te veel.

Waar de Krafla zijn eerste testkilometers op het circuit al achter de rug heeft, verkeert de Albor nog in de renderfase. Hoe de Italianen ruim tweeduizend pk precies heelhuids naar het onverharde gaan sturen en wat de terreinvaardigheden exact inhouden, houden ze nog even geheim. Ook op een officiële introductiedatum en een prijskaartje moeten we nog even wachten. Zou het het wachten waard zijn?