GLC 53 AMG met zescilinder is 45k goedkoper dan GLC 63 AMG met viercilinder

Het is misschien een beetje verwarrend: de Mercedes GLC is al jaren op de markt en nu komt er pas een GLC 53. Terwijl er ook net een nieuwe GLC is onthuld, maar die is dan weer volledig elektrisch.

Dat Mercedes na 4 jaar een GLC 53 introduceert heeft alles te maken met de GLC 63. Die had namelijk – net als de C63 – een viercilinder. Als je dacht dat de C63 E-Performance een flop was: de GLC 63 E-Performance was een nóg grotere flop. Daarom is er nu de GLC 53. Met een zescilinder.

Prijs Mercedes-AMG GLC 53

Tot zover geen nieuws, maar nu weten we ook de prijs. De Mercedes-AMG GLC 53 4Matic, zoals de auto voluit heet, is te bestellen vanaf €139.908. Daarmee is ‘ie aanzienlijk goedkoper dan de GLC 63 met vierpitter. Die kostte namelijk €185.000.

Wat krijg je voor dit bedrag? Een smeuïge 3,0 liter zes-in-lijn, die goed is voor 449 pk en 600 Nm aan koppel. Verder heb je nog 23 elektrische pk’s, want het is een mild hybrid. Een sprintje van 0 naar 100 km/u neemt 4,2 seconden in beslag en de topsnelheid is zoals gewoonlijk begrensd op 250 km/u.

Concurrentie

In vergelijking met de GLC 63 is de GLC 53 goedkoop, maar belangrijker is: hoe verhoudt deze auto zich tot de concurrentie? Op dit moment is er eigenlijk maar één directe rivaal en dat is de BMW X3 M50 xDrive. Er is ook nog een Audi SQ5, maar die wordt niet in Nederland geleverd.

De BMW X3 M50 is een stuk goedkoper, met een prijskaartje van €109.168. Dan heb je ook een zes-in-lijn, alleen met iets minder vermogen (398 pk). Maar de vraag is: ben je bereid €34.000 bij te lappen voor 51 pk extra? Zeg het maar!