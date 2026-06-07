GMA T.50 voor het eerst te zien in het Nederlandse straatbeeld!

De mensen die roepen dat er tegenwoordig geen gave auto’s meer gemaakt worden, vergeten even de Gordon Murray Automotive T.50. Met zijn 4,0 liter atmosferische V12 die 11.500 toeren kan draaien is dit een meesterwerk op wielen. Deze auto is bijna net zo gaaf als zijn spirituele voorganger: de McLaren F1.

Nederlandse bodem

Voor spotters blijft de McLaren F1 de Heilige Graal, maar zo’n GMA T.50 is ook aardig bijzonder om tegen te komen. Deze auto is nu voor de allereerste keer op Nederlandse bodem gespot. @ecnerualcars wist een GMA T.50 vast te leggen in het altijd gezellige Valkenswaard.

De auto staat op Brits kenteken, dus het is helaas geen blijvertje. Er hebben wel twee GMA T.50’s op Nederlands kenteken gestaan, maar dat was waarschijnlijk een administratief trucje. De auto’s zijn meteen weer geëxporteerd en daarom ook nooit gespot in Nederland.

Spirituele opvolger van de F1

Als je de foto’s bekijkt is het evident dat de T.50 de spirituele opvolger is van de McLaren F1. Het algehele lijnenspel, de butterfly doors en natuurlijk de configuratie met drie stoelen zijn allemaal direct geïnspireerd op de F1.

De opvallende ventilator achterop had de McLaren dan weer niet, maar die kennen we natuurlijk van een andere creatie van Gordon Murray. Overigens had de McLaren F1 wel degelijk twee ventilatoren, maar die waren niet zichtbaar van buitenaf.

Unieke motor

De ventilator is absoluut een USP van de T.50, maar ook de motor is uniek voor deze auto. De 4,0 liter V12 is speciaal door Cosworth ontwikkeld voor Gordon Murray. Het atmosferische blok levert 663 pk en 467 Nm, terwijl de T.50 maar 997 kg weegt. Deze aanpak van Gordon Murray is bijzonder verfrissend tussen alle hypercars met 1.000 of 2.000 pk.

Kortom: een geweldige auto en een geweldige spot, die we daarom uitroepen tot Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Deze maand hebben we ook een speciale Autoblog Uploterij met als thema ‘Bekende eigenaren’. Als je een auto van een bekende Nederlander (of buitenlander) hebt gespot, maak je kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100!