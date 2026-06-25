Hoera! BMW bevestigt nieuwe M3 Touring

Het leek jarenlang een beetje alsof de sportieve stationwagen een beetje aan het uitsterven was. Iedereen moest opeens hoog zitten en vooral doen alsof de extra bodemvrijheid een essentieel onderdeel was om de gigantische drempels onderweg naar de supermarkt te overwinnen. Gelukkig zijn er automerken die niet enkel gevallen zijn voor de crossover-hype. Onze Duitse vrienden van BMW bijvoorbeeld. De Duitsers hebben bevestigd dat de BMW M3 Touring ook in het Neue Klasse-tijdperk gewoon blijft bestaan.

Zelfs China wil een Touring

De huidige M3 Touring was al een bijzonder model toen hij verscheen. De M3 bestaat immers al decennialang, maar pas in de huidige generatie vond BMW het tijd voor een touringversie. Een beetje laat misschien, maar het bleek wel een schot in de roos. BMW M-verkoopbaas Sylvia Neubauer laat aan Autocar weten dat de M3 Touring inmiddels één van de populairste modellen is in het M-gamma. Jazeker, dealers hoeven de auto nauwelijks te verkopen; die verkoopt zichzelf.

Misschien nog opvallender is China. Dat is normaal gesproken ongeveer net zo’n touringmarkt als Dubai een fietsenmarkt is. Gek genoeg blijkt juist daar de M3 Touring een onverwachte hit. BMW verkoopt er niet eens een normale 3 Serie Touring, alleen de M3 Touring. En juist dat maakt hem volgens BMW tot een lifestyle-statement. Ook in de VS, waar de typische Amerikaan traditioneel liever iets koopt met het formaat van een appartementencomplex, loopt bijvoorbeeld de M5 Touring opvallend lekker.

Benzine én elektrisch

Goed nieuws dus voor liefhebbers van stationwagens: de volgende M3 Touring is onderweg. En BMW verdubbelt meteen de inzet. Naast een nieuwe benzineversie met de bekende S58 zespitter komt er namelijk ook een volledig elektrische Touring op Neue Klasse-basis. Die EV-variant wordt hoogstwaarschijnlijk nauw verwant aan de gloednieuwe BMW i3 Touring.

Die elektrische Touring moet vanaf eind 2027 in München van de band rollen en krijgt naar verwachting meerdere smaken, van een nog vrij bescheiden instapmodel tot een i3 M60 xDrive met ongeveer 630 pk. Ja, 630 pk in een elektrische station. Hartstikke normale gezinsauto dus.

Praktisch én bloedsnel

Wat misschien nog wel veel belangrijker is voor de Touring-kopers: BMW lijkt de praktische bruikbaarheid niet in te ruilen voor elektrificatie. Kijk maar naar de BMW i5 Touring. Die biedt exact namelijk evenveel bagageruimte als de benzinevariant. Dat belooft natuurlijk veel goeds voor de i3 Touring.

Dus het maakt niet uit wat je kiest straks, je hoeft nooit in te leveren op laadruimte. Handig voor kinderwagens, honden, verhuizingen, of een set semi-slicks voor trackdays. De ironie is eigenlijk prachtig. Terwijl veel fabrikanten langzaam een beetje afscheid nemen van de stations, doet BMW precies het tegenovergestelde. Meer Touring. Meer vermogen. Meer keuze. Misschien is dit segment dus helemaal geen uitstervend ras.

Misschien hebben mensen gewoon gewacht op een stationwagon met genoeg pk.