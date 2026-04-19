Goed nieuws en slecht nieuws over prijs Volkswagen ID.3 Neo

Met de ID.3 Neo dropt Volkswagen even een bommetje, want hun originele EV van de nieuwe lichting is na deze tweede facelift even flink anders. Ondanks het toch vrij gelijkwaardige uiterlijk, krijg je nieuwe techniek en een nieuw interieur dat Volkswagen heeft bedacht voor de ID. Polo. In Duitsland heeft het model nu een prijs. Zonder direct te bevestigen dat de Nederlandse prijs hetzelfde is, leren we een paar dingen.

Eerst even hoe het zat voor de vernieuwing naar de ID.3 Neo. Officieel begon die vanaf 29.990 euro, maar de 52 kWh-versie met 384 km rijbereik waar dit om ging voelde een beetje als een lokkertje. De 59 kWh-versie met 429 km rijbereik voelt al meer als het echte werk en die zat rond de 34 mille. De 566 km aankunnende 79 kWh-versie was vanaf ongeveer 40.000 euro beschikbaar. Let wel, Volkswagen heeft de 'oude' ID.3 al uit de actuele prijslijsten gehaald, dus deze prijzen zijn van begin dit jaar.

Volkswagen ID.3 Neo in Duitsland

In Duitsland heeft Volkswagen de nieuwe prijslijsten voor de ID.3 Neo al wel gepubliceerd. Er is goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is in principe dat de vanafprijs ligt bij 33.995 euro. Kijken we naar het verschil tussen de Nederlandse en Duitse ID.4, dan lijkt het erop dat de prijzen vrijwel overeenkomen tussen de ID-modellen hier en bij de buren. Enigszins voorzichtig mag je dus opschrijven dat de basisversie van de ID.3 Neo hier ook rond de 35 mille gaat kosten. Wellicht komt zelfs de 29.995 euro kostende 52 kWh-versie nog om de hoek kijken.

Waarom de prijs wellicht wat tegenvalt is een bekende Volkswagen-tactiek. Die basisversie, wil je die wel? Het betreft namelijk niet de versie waar je technisch de update naar de Neo gaat merken. Het is namelijk de 58 kWh-versie met 170 pk die 417 kilometer ver komt. Bovendien is de Trend, zoals de basisversie heet, niet beschikbaar met upgrades voor de motor of accu. Daarvoor moet je naar de 36.225 euro kostende Life, die met de upgrade naar 190 pk en 492 km actieradius ineens ruim 39.000 euro kost. De upgrade naar 79 kWh met 231 pk, goed voor 629 kilometer actieradius, kost 44.995 euro. Dat is de versie waar de Neo echt als een upgrade voelt. De allerduurste Style begint vanaf 38.895 euro met 417 kilometer actieradius uit de kleinste accu, met dezelfde upgrades naar 492 en 629 kilometer mogelijk. Die kosten respectievelijk 41.875 en 47.595 euro.

Dan komen de opties nog. Zaken zoals een leuk kleurtje en grotere velgen met een meerprijs voor de Volkswagen ID.3 Neo, dat kennen we. De IQ Drive-rijassistent met allerlei rijcomfortfeatures moet er nog extra bij, bijvoorbeeld. Evenals Harman Kardon-audio, een panoramadak en/of privacyglas en een warmtepomp kosten allemaal extra. De allerduurste Style komt dan uit op 57.700 euro. Op de Trend, de basisversie, is alles wat we hierboven noemde behalve de warmtepomp niet eens een optie. Zoals altijd mag je 705 euro dokken voor 'echte' velgen, anders krijg je stalen velgen met wieldoppen.

Te duur?

Nou weten wij ook wel dat de Duitse pakketten en opties kunnen afwijken van de Nederlandse, maar voor de Volkswagen ID.3 Neo lijkt het alsof veel toch wel voor onze markt relevant is. Dat maakt de prijsopgave redelijk voorspelbaar. Voor mensen voor wie de standaard ID.3 al afdoende was, is de Neo even scherp geprijsd. Maar als je echt voordeel wil halen uit de nieuwe specs en een goed aangeklede auto wil, mag je flink bijbetalen. Uiteraard melden we het als de Nederlandse prijzen verschijnen om dit te bevestigen en/of ontkrachten.