Goed nieuws: Hyundai lijkt zijn gaafste concept ooit echt te bouwen

Sommige conceptcars verdwijnen na een autoshow meteen in een museum of een of andere opslag. Andere worden jarenlang gebruikt om bezoekers warm te houden met allerlei mooie beloftes. En heel heel af en toe gebeurt het ondenkbare: een autofabrikant bouwt hem gewoon. De Hyundai N Vision 74 lijkt steeds dichter bij die laatste categorie te komen.

Merkaanvragen verraden plannen

De N Vision 74 werd in 2022 onthuld en groeide meteen uit tot een publieksfavoriet. Niet zo gek ook want de retro sportwagen is een moderne knipoog naar de Hyundai Pony Coupé uit 1974, ontworpen door niemand minder dan Giorgetto Giugiaro. Dezelfde man die ook de BMW M1, Lotus Esprit en Ferrari 250 GT op zijn cv heeft staan. En dat zie je ook wel.

Hyundai liet eind 2023 al doorschemeren dat de auto in een gelimiteerde oplage van 200 exemplaren gebouwd zou worden. Daarna bleef het eng stil. Nu is er weer beweging. CarBuzz ontdekte dat Hyundai in de Verenigde Staten en Canada de merknamen 'Hyundai N Vision 74' en 'Hyundai N74' heeft vastgelegd. Een merkaanvraag is natuurlijk geen garantie dat een auto echt gaat verschijnen, maar het is wel een teken dat een fabrikant serieus met een productiemodel bezig is.

679 pk op waterstof

Mocht de N Vision 74 echt verschijnen, dan blijft Hyundai waarschijnlijk trouw aan het vooral bijzondere recept van de conceptcar. Die combineert namelijk een 62,4 kWh-accu met een waterstof-brandstofcel. Samen goed voor 679 pk en 900 Nm, die via twee elektromotoren uitsluitend naar de achterwielen gaan.

Dat maakt de Hyundai best wel uniek. Zo'n beetje iedere fabrikant lijkt zich volledig op batterij-elektrische auto's te richten, terwijl Hyundai juist blijft investeren in waterstof. Het merk bouwt in Zuid-Korea zelfs een nieuwe fabriek voor brandstofcellen, wat toch wel een beetje laat zien dat het de techniek nog lang niet heeft afgeschreven.

De looks verkopen zichzelf

Misschien nog wel belangrijker dan de techniek is het uiterlijk. De N Vision 74 wordt door veel liefhebbers gezien als een van de mooiste conceptcars van de afgelopen jaren. De hoekige lijnen doen je eigenlijk meteen denken aan klassiekers als de BMW M1, Audi Quattro en Volkswagen Scirocco, maar voelen ook modern.

Als Hyundai de stap naar productie echt gaat zetten, hoeft het merk waarschijnlijk niet eens heel veel reclame te maken. De grootste uitdaging wordt eerder om de 200 exemplaren eerlijk te verdelen. Als er één conceptauto is waarvan liefhebbers al jaren hopen dat hij werkelijkheid wordt, dan is het deze wel.

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