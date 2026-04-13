Den Haag gaat automobilist helpen, maar niet aan de pomp

De pijn aan de pomp is inmiddels zo groot dat zelfs Den Haag niet meer kan doen alsof het allemaal wel meevalt. Dus ja, er moet iets gebeuren. Alleen… verwacht geen wonderen. Want waar jij waarschijnlijk hoopt op goedkopere benzine, denkt het kabinet vooral: “Hoe lossen we dit op zonder de accijns aan te raken?”

Accijns? Ho maar

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: een lagere benzineprijs zit er voorlopig niet in. Te duur, te ingewikkeld en, misschien nog wel belangrijker, lastig weer terug te draaien.

Een korting van tien cent per liter? Kost al snel een miljard euro. En daar krijg je dus nog steeds geen pre-oorlog prijzen voor terug. Tel uit je winst. Bovendien heeft Den Haag nog trauma’s van eerdere 'tijdelijke' kortingen die verrassend permanent bleken te worden.

Dan maar de omweg

Dus wat doe je als je automobilisten wil helpen, maar niet aan de pomp wil zitten? Precies: je gaat knutselen aan de vaste lasten. De motorrijtuigenbelasting, gewoon de wegenbelasting dus, ligt nu serieus op tafel als alternatief.

Het idee: minder betalen voor het bezitten van je auto, in plaats van voor het gebruiken ervan. Klinkt logisch, totdat je beseft dat je nog steeds krom ligt bij de pomp. Volgens ingewijden, zo blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf, wordt deze optie inmiddels serieus overwogen. En eerlijk is eerlijk: het kost de schatkist natuurlijk ook een stuk minder dan sleutelen aan accijnzen.

Kilometervergoeding: leuk bedacht

Dan is er nog de belastingvrije kilometervergoeding. Die zou omhoog kunnen, zodat woon-werkverkeer iets minder pijn doet. Klinkt als een win, toch?

Nou ja… soort van. Want uiteindelijk bepaalt je werkgever of je dat extraatje ook echt krijgt. Het kabinet kan de ruimte geven, maar niet afdwingen dat jij er iets van terugziet. Beetje alsof je een korting krijgt die misschien niet bestaat.

Rekenwerk boven realiteit

Het verschil zit hem vooral in de kosten. Een cent extra kilometervergoeding kost zo’n 100 miljoen euro. Een procent korting op de wegenbelasting? Ongeveer 50 miljoen. Kijk, daar wordt Den Haag natuurlijk wel vrolijk van. Ondertussen wordt er achter de schermen alvast nagedacht over grotere maatregelen voor als de energieprijzen écht uit de hand lopen. Maar voorlopig lijkt de boodschap: rustig aan, zo erg is het nog niet.

Ondertussen aan de pomp…

Voor jou als automobilist verandert er voorlopig dus precies niks waar het pijn doet. De pompprijs blijft gewoon hoog en de kans dat dat snel verandert, is klein. Het kabinet kiest duidelijk voor de omweg: een beetje verlichting hier, een beetje schuiven daar. Maar de grote boosdoener? Die blijft onaangeroerd.

Oftewel: je auto bezitten wordt misschien iets goedkoper. Hem gebruiken? Succes ermee.