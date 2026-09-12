Duitsland heeft goed nieuws voor Nederlandse automobilisten

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Wie regelmatig met de auto naar Duitsland rijdt weet dat je net over de grens zomaar even onderdeel van een Duitse politiecontrole kan worden. Altijd vervelend. Gelukkig lijkt daar nu wat verandering in te komen. Volgens Noordernieuws zou Duitsland de controles aan de grens met Nederland namelijk op een lager pitje hebben gezet.

Geen vaste controlepost meer

Bij Bad Nieuweschans werd de afgelopen jaren regelmatig gecontroleerd. Ook bij de A37 bij Zwartemeer kon je altijd veel politie tegenkomen. Dat zorgde vooral op drukke momenten voor files en uiteraard de nodige irritatie.

Volgens een Duitse politieagent zijn de controles niet verdwenen, maar worden ze gewoon anders uitgevoerd. In plaats van de hele tijd op dezelfde plekken te staan, verplaatst de politie zich vaker. Daardoor kun je op het ene moment zonder problemen Duitsland in rijden en een paar uur later ineens alsnog een politieauto tegenkomen.

De grens is dus niet opeens veranderd in een vrije doorgang. Maar fijn is het wel.

Minder file, voorlopig

Voor automobilisten is het in ieder geval goed nieuws als al die vaste controles minder vaak plaatsvinden. Al helemaal op de momenten waarop er veel verkeer richting Duitsland gaat, kan een controlepost echt best wel wat vertraging opleveren.

Of de grenscontroles helemaal gaan verdwijnen? Kleine kans. Duitsland heeft de tijdelijke controles aan de binnengrenzen namelijk verlengd tot maart 2027. Alleen wordt de Nederlandse grens momenteel gewoon wat minder intensief gecontroleerd en ligt de nadruk meer op mobiele controles.

Of dat ook daadwerkelijk zo blijft, moeten we nog maar eens zien. Een officiële verklaring van de Duitse politie is aangevraagd.



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