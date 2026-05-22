Goed nieuws voor klusjesmannen met een elektrische werkbus!

In Den Haag zijn ze nog altijd flink aan het soebatten over hoe de politici om moeten gaan met de werkbusjes. Het moet elektrisch, maar hoe blijft de dan nog geldkraan lopen? Om de werklui alvast wat tegemoet te komen, worden de regels omtrent het type rijbewijs dat je moet hebben aangepast.

Hoe zat het ook alweer? Elektrische auto’s en bussen tussen de 3.500 en 4.250 hebben een eigen regeling gekregen waardoor deze bestuurd mogen worden met een gewoon autorijbewijs (rijbewijs B). Je moet wel minstens twee jaar in bezit zijn van het autorijbewijs. Wat dan weer niet mag, is er een aanhanger achter hangen. Dan wordt de combi te zwaar en heb je een vrachtwagenrijbewijs (rijbewijs C1 of C) nodig.

Dit laatste punt verandert, blijkt uit de verzamelbrief Verkeersveiligheid die afgelopen week naar buiten is gekomen. In plaats van een vrachtwagenrijbewijs moet je in bezit zijn van het BE-rijbewijs. Dit is het rijbewijs dat je nodig hebt om te mogen rijden met aanhanger of caravan achter je. Ook hierbij geldt dat je twee jaar ervaring hebt.

Wanneer veranderen de rijbewijsregels?

De aanpassing is onderdeel van een Europees richtlijn. Aan het einde van vorig jaar gaf de EU er al een klap op. Hier in Nederland gaat de richtlijn - en dus de mildere regel voor het rijden van een elektrische bus met aanhanger - uiterlijk november 2027. Weet wel: omdat je in een combinatie rijdt van meer dan 3.500 kilo, gelden de verkeersregels voor een vrachtwagen. Denk aan aangepaste maximumsnelheden en inhaalverboden.

Bron: BOVAG