Goed nieuws: we staan minder in de file. Slecht nieuws: het blijft druk

Er is zowaar goed nieuws voor automobilisten! Minder file, betere doorstroming, en soms zelfs gewoon 100 km/u rijden zonder remlichtenfestival. Klinkt bijna als een utopie toch? Maar voordat we massaal champagneflessen gaan poppen: er zit een flinke “maar” aan dit verhaal.

Minder file, meer kilometers

In 2025 reed het verkeer in Nederland verrassend soepel door, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het zogenoemde reistijdverlies, oftewel de tijd die je onder de 100 km/u sukkelt, daalde met 4,4 procent. Dat betekent dus eigenlijk: minder tijd in de file, meer tijd daadwerkelijk rijden.

Wel opvallend, want tegelijkertijd nam het verkeer juist toe. Huh? Nederlanders reden samen zo’n 71,7 miljard kilometer. Dat is praktisch weer op het niveau van vóór corona. Meer auto’s op de weg, maar toch minder file? Het klinkt tegenstrijdig, maar het kan dus wel.

Extra asfalt is nog steeds de oplossing

De reden is eigenlijk vrij simpel: meer asfalt helpt enorm. Echt. In 2025 werd er zo’n 48 kilometer aan rijstroken geopend. Projecten zoals de A16 bij Rotterdam, de verbrede A9 en de nieuwe A24 zorgden voor directe verlichting.

En dat merk je. Op sommige trajecten daalde de reistijd met meer dan 10 procent. Rond Rotterdam werd het zelfs rustiger, met flinke dalingen in verkeer op bekende knelpunten zoals de A13 en A20. Kortgezegd: bouw je wegen, dan gaan mensen sneller rijden. Wie had dat gedacht...

Maar het wordt alweer druk

En dan komt het onvermijdelijke: het begint alweer vol te lopen. Terwijl we nieuwe wegen openen, groeit het verkeer gewoon gestaag door. Meer auto’s, meer kilometers, meer druk op het netwerk. En dat netwerk wordt ondertussen ook nog eens ouder.

Bruggen, tunnels en asfalt hebben onderhoud nodig. En juist dat onderhoud zorgt weer voor… files. Het is een beetje alsof je je huis probeert op te knappen terwijl je er nog in woont. Het kan, maar comfortabel is anders.

Werkzaamheden blijven roet in het eten gooien

Rijkswaterstaat wist de overlast in 2025 nog aardig binnen de perken te houden. Slechts 7,8 procent van de files kwam door werkzaamheden. Klinkt netjes, maar het probleem is daarmee niet verdwenen. Er ligt namelijk nog genoeg achterstallig onderhoud te wachten. Vooral bruggen zijn een hoofdpijndossier, en die vervang je nou niet even in een weekendje doorwerken.

En dus staat ook 2026 weer vol met afsluitingen en omleidingen. Van de A2 tot de A12 en van de A1 tot de A20: bijna overal gaat er wel iets dicht. Goed voor later, frustrerend voor nu. Zeker als je gewoon op tijd op werk probeert te komen.

Het resultaat is wel echt typisch Nederlands. We bouwen steeds meer wegen, het rijdt beter door… en vervolgens vullen we ze gewoon weer op. Voor nu kun je dus iets vaker doorrijden, maar verwacht geen wonderen op de lange termijn. Zolang het aantal auto’s blijft groeien, blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open.