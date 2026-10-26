Hierom zouden alle Tesla's een extra lampje moeten hebben

Ben jij wel eens een semi-zelfrijdende Tesla tegengekomen in het wild? Geen idee? Je zag de 'bestuurder' niet een tukkie doen achter het stuur? Wellicht is het dan fijn als je dankzij een blauw lampje op de auto tenminste kunt zien of een auto zichzelf bestuurt. Dat idee wordt nu geopperd om de verkeersveiligheid te verhogen.

Het ligt er maar net aan wie je het vraagt. De een beweert dat een zelfrijdende Tesla vele malen veiliger is dan een menselijke bestuurder, een ander wijst erop dat de technologie nogal wat haken en ogen heeft en nogal wat moeite heeft met het herkennen van huisdieren. Maar ondertussen rijden ze wel gewoon rond en heb jij als medeweggebruiker eigenlijk geen idee of degene achter het stuur wel oog voor je heeft. Best belangrijk, want een groot deel van verkeerssituaties, met name in steden, wordt opgelost door menselijke communicatie.

Duidelijkheid is altijd beter

Volgens de Amerikaanse verkeerswaakhond NHTSA is een blauw licht op de auto hiervoor een oplossing. Als deze lamp aanstaat, kunnen andere weggebruikers zien dat ze geen menselijke interactie hoeven te verwachten. Daardoor kan er anders geanticipeerd worden op het rijgedrag van de robotauto en zouden vervelende verkeerssituaties makkelijker voorkomen moeten kunnen worden. Tegelijk maakt deze aanduiding het ook makkelijker om voor een Tesla te springen en deze daarmee tot stoppen te dwingen, als grapje natuurlijk.

Als de plannen ingevoerd worden, krijgen automakers de optie om tot 16 lampen op de carrosserie van het voertuig toe te voegen. Deze moeten allemaal aangaan als de hulpsystemen in de auto worden aangezet en daarmee de verwachting wordt weggenomen dat de bestuurder z'n aandacht op de weg moet houden. Het zou dus nog niet nodig zijn onder de huidige variant van FSD (Supervised), aangezien de bestuurder nog steeds een oogje in het zeil dient te houden.

Mercedes was eerder

De NHTSA heeft waarschijnlijk afgekeken bij Mercedes, die vorig jaar al met een soortgelijk plan kwam. Het voerde een Mercedes EQS met turquoise lampen uit. Deze gaan aan als de auto, onder de tot juli 2028 lopende proef met zelfrijdende DRIVE PILOT software, zichzelf bestuurt. Het gaat hier dus om een uitzondering die vooral de wetshandhavers moet laten weten dat ze iets anders met de auto en inzittenden moesten omgaan.

Het idee achter de blauwe lampen is duidelijk, maar toch vragen we ons af wat jij ervan vindt. Is dit überhaupt iets wat nodig is, of nodig zou moeten zijn? Zie je het nut ervan in? Denk je dat het iets toevoegt, of zou heb je een betere oplossing? Laat het weten!

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