Als je op zoek bent naar een beetje vermogen, laten we zeggen 500 pk, dan denk je waarschijnlijk aan een snelle BMW of Porsche. Maar de goedkoopste auto met 500 pk die momenteel op Marktplaats staat is net een beetje anders.

Een limousine met 500 pk

Een auto met 500 pk is super, maar het gaat er met dat vermogen vooral om hoe je die beleeft. Een kleine raket met 500 pk die gebouwd is voor snelle rondetijden is natuurlijk compleet anders dan een of andere elektrische SUV met hetzelfde vermogen. Maar de auto in kwestie is geen van beiden.

Deze marktplaats-knaller is niets minder dan een Mercedes-Benz S 600 Lang uit 2003. Een slee van dik vijf meter lang met onder de kap een heerlijke 5,5-liter V12. Want als er iets lekker is in zo'n limousine, dan is het wel een twaalfcilinder. Of je pinpas daar bij de pomp ook zo over denkt weet ik niet, maar goed. Dan had die maar geen pinpas moeten worden.

De flinke brandstofmotor is goed voor 500 majestueuze paarden en 800 Nm aan koppel. Met die cijfers zoeft deze kilometervreter in 4,8 seconden naar de 100 km/u en stopt die bij de begrensde 250 km/u. En dat beleef je allemaal met comfort.

Inmiddels is deze W220 wel ruim twintig jaar oud, maar die prestaties zijn echt nog altijd indrukwekkend.

Aan luxe geen tekort

Ook op het gebied van luxe is deze S 600 echt niet karig uitgerust. De auto beschikt onder meer over een Designo-uitvoering, een panoramadak, een Bose-audiosysteem, verwarmde en geventileerde voorstoelen, verwarmde achterstoelen en elektrisch verstelbare achterstoelen. Daarnaast gaat het hier om de extra lange uitvoering. Aan ruimte achterin is er dus geen tekort.

Verder is er AMG-styling, 18-inch lichtmetalen velgen, xenonverlichting, parkeersensoren voor en achter en automatische klimaatregeling. De Mercedes beschikt ook over Active Body Control, adaptieve demping en luchtvering met niveauregeling.

Volgens de advertentie is de auto is goede staat. Zowel van de buitenkant, als de binnenkant. Daarnaast zou de Mercedes ook nog volledig schadevrij zijn en loopt de APK nog tot 2027. Ook zijn de twee originele sleutels gewoon aanwezig.

Luxe is niet goedkoop

Aangezien de auto dus al meer dan twintig jaar oud is, heeft die ook wel wat avonturen meegemaakt. De S 600 heeft namelijk 185.430 kilometer op de teller staan. Dat klinkt misschien als veel, maar vergeet niet dat het om een V12 gaat. En niet zomaar één. Een V12 van Mercedes.

Toch moeten we nog even terugkomen op dat bezoekje aan de pomp. Gewoon, voordat je straks deze auto koopt en ons de schuld geeft. Het ding heeft namelijk een gemiddeld verbruik van 14,8 liter op 100 kilometer. Dat loopt in de stad snel op naar 23,1 liter per 100 kilometer. Maar niet getreurd, met een tankinhoud van 88 liter kan je wel even flaneren. Ook is de wegenbelasting niet hetzelfde als die van een Kia Picanto. Per kwartaal betaal je namelijk tussen de 387 en 423 euro.

En dan komen we uiteraard bij het meest interessante deel van dit artikel: de prijs. De verkoper wil namelijk graag 9.949 euro voor de Mercedes hebben. Daarvoor krijg je een enorme slee met luxe, een V12 en 500 pk. Dat is niet duur. Zeker niet als je je bedenkt dat de nieuwprijs rond de 150.000 euro lag.

Interesse? Linkje naar de advertentie vind je hier!