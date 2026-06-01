Goedkoopste BMW i5 op Marktplaats heeft een gezonde accu

De tweedehands-EV-gekte lijkt voorlopig nog niet voorbij. Deze tijd vraagt ons dus om meer EV-occasions op Marktplaats. Zo komen we vandaag uit bij de goedkoopste BMW i5 op Marktplaats van dit moment.

De elektrische sedan staat te koop bij een dealer in Hengelo. Die autoverkoper vertelt aan Autoblog.nl over de occasion. Hij had nog twee van zo’n i5’s te koop zijn, maar die hebben al een nieuwe eigenaar gevonden. Net als die twee BMW’s heeft ook de laatst overgebleven i5 in de showroom er al een carrière op zitten.



















In ongeveer anderhalf jaar tijd is er 280.550 kilometer met de BMW gereden. De reden? ‘’Dit zijn Belgische taxi’s geweest die 24/7 hebben gereden’’, zegt de autohandelaar. Zoals het een goede verkoper betaamt, vertelt de dealer er wel meteen bij dat de auto nog in topstaat is.

Gezonde batterij! Tenminste…

Je hoeft de dealer niet op zijn blauwe ogen te geloven. Een Belgische BMW-dealer heeft voor de verhuizing naar Nederland nog een snelle batterijtest uitgevoerd. Hier kwam uit voort dat de accu nog 97 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit heeft. Na bijna 300.000 kilometer! Let wel: de BMW-batterijtest is ‘’een snel gezondheidsrapport’’, geen volledige en officiële SoH-test.

Zover de verkoper weet, is dit nog het originele accupakket. Ooit was de actieradius 571 kilometer. Een blik op het bestuurdersscherm leert ons dat de boordcomputer 302 kilometer rijbereik aangeeft bij 73 procent vol. Dit staat gelijk aan 414 kilometer bij een volle accu, waardoor de SoH 82 procent zou zijn, maar dat kan ook aan de afgelopen kilometers liggen. De waarheid zal vast ergens in het midden liggen, wat voor een EV met 280.000+ kilometers lang niet slecht is.