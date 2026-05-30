Goedkoopste BMW M2 (G87) op Marktplaats is niet de goedkoopste (maar toch een goede deal)

Het blijft een sport voor autoliefhebbers: Marktplaats afstruinen op zoek naar leuk spul dat nét binnen (of net buiten) het budget valt. Als je in de markt bent voor een rasechte stuurmansauto dan is de huidige generatie M2 een mooie optie. Maar is de G87 al een beetje afgeschreven als occasion?

We komen uit in Leeuwarden een bijzonder exemplaar. Het gaat om een BMW M2 uit 2024 in de opvallende kleur M Toronto Red metallic. Met slechts 757 kilometer op de teller staat hier feitelijk een splinternieuwe auto. Het allerbeste nieuws voor de puristen? Dit is een handbak! Lekker roeren dus om de 460 pk en 550 Nm koppel uit de 3.0-liter zes-in-lijn biturbo naar de achterwielen te sturen.









De M2 zit ook nog eens lekker in de opties. De eerste eigenaar koos onder andere voor het M Carbon-dak, adaptieve LED-koplampen met donkere behuizing en lichtmetalen M-wielen in Jet Black (19-inch voor en 20-inch achter). Voor de cabine zijn er ook wat extraatjes: het HiFi Harman Kardon Surround Sound System, BMW Live Cockpit Professional met gebogen scherm en elektrisch verstelbare M-Sportstoelen in Leder Vernasca Schwarz met blauwe stiksels. Daar ligt het dus ook niet aan.









Let op: de prijs van de goedkoopste M2 G87

De advertentie kopt met een prijs van 66.945 euro inclusief BTW. Da’s ruim 13.000 euro goedkoper dan de eerstvolgende goedkoopste M2 van deze generatie. En dan is dit ook nog eens een handgeschakelde versie met amper kilometers op de teller. Waar zit het addertje dan onder het gras?

Hiervoor waarschuwt de verkoper nadrukkelijk: ‘’LET OP, NOG GEEN KENTEKEN.’’ En in Nederland betekent dat maar één ding: vadertje staat wil eerst nog heel erg diep in jouw buidel tasten.

Wat kost deze BMW M2 onderaan de streep?

De bruto-BPM voor een handgeschakelde M2 met 226 gram uitstoot bedroeg in 2024 maar liefst 45.418 euro. Gelukkig gaat daar nog een afschrijvingspercentage van 31,5 procent van af om tot een rest-BPM te komen van 31.111 euro. Daar komt nog eens 170 euro aan RDW-kosten bovenop. In totaal ben je dus, inclusief de vraagprijs van de dealer, 98.226 euro kwijt aan deze M2.

Is dat dan heel erg duur? Nee, ook niet. Als je in Nederland in 2026 naar de BMW-dealer stapt voor een gloednieuwe M2-handbak, mag je door de al snel 125.000 euro tot 130.000 euro achterlaten. Door deze Marktplaats-prent te kopen en zelf de BPM-dans met de fiscus aan te gaan, bespaar je dus nog altijd bijna 30.000 euro op een auto die met 757 kilometer feitelijk net is ingereden.

