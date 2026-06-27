Goedkoopste BMW XM op Marktplaats heeft al bijna 100.000 euro afgeschreven!

De extravagante, giga-SUV van de M-divisie werd overladen met kritiek op zijn styling, maar wie de portemonnee trok, kreeg wel de absolute SUV van BMW. In 2023 betaalde je nieuw gemakkelijk zo'n € 175.000,- tot € 180.000,- voor dit rijdende flatgebouw. Nu, slechts drie jaar later, staat de goedkoopste BMW XM van Nederland op Marktplaats . Eens kijken wat ie heeft afgeschreven.

De XM in kwestie is een origineel Nederlands geleverd exemplaar uit mei 2023, uitgevoerd in het chique Dravitgrau metallic en rollend op 23-inch lichtmetalen velgen. Hoewel de auto er op het eerste oog nog snaarstrak bij staat, heeft de kilometerstand de afgelopen jaren niet stilgestaan. Er is inmiddels 106.442 kilometer met de SUV gereden. In die tijd heeft de auto één particuliere eigenaar en drie zakelijke rittenkaarten versleten.

Specificaties

De goedkoopste XM op Marktplaats is er wel gewoon een met de plug-in hybride V8-aandrijflijn die ook in de M5 Touring ligt. In dit geval produceert ie 653 pk. Daarmee stampt de SUV van 2.785 kilo in 4,3 seconden naar de 100. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Rijd je rustig aan, dan belooft de 30 kWh-batterij dat je tot 82 kilometer volledig elektrisch kunt fluisteren. Oh, en de versie die we hier aanbieden heeft het Driving Assistant Professional-pakket waarmee de BMW nagenoeg autonoom over de snelweg cruiset en zelfstandig van rijstrook wisselt.

De prijs en afschrijving

De auto wordt nu aangeboden op Marktplaats voor een prijs van 89.995 euro. Let wel op: het betreft een BTW-voertuig. Volgens de verkoper is de prijs van net geen 90k de prijs inclusief de belasting. Voor ondernemers kom je dus uit op 74.376 euro zonder btw. Daarmee is er na drie jaar en iets meer dan 100.000 kilometer al meer dan de helft van de waarde verdampt. In 2023 betaalde iemand er 183.452 euro voor. Een simpele rekensom leert ons dat er al 93.457 euro of 51 procent van de waarde is afgeschreven. Durf jij?

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