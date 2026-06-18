Goedkoopste EV van Nederland krijgt goedkope opvolger

De Dacia Spring is al 5 jaar op de markt en de ontwikkelingen gaan hard. Toch is het nog altijd de goedkoopste EV. Dat is zeker wat waard, maar de specs beginnen toch een beetje achterhaald te raken. Daarom is het tijd voor een gloednieuwe Dacia Spring.

De Roemenen kondigen vandaag de tweede generatie Dacia Spring aan. We krijgen ook alvast een teaserplaatje te zien, waarop we een hoekige en robuuste designtaal zien. Afgaande op deze foto lijkt het een stoere mini-crossover te worden, maar daar komen we zo nog even op terug.

Dacia laat nog weinig los over de nieuwe Spring, behalve dat deze in Europa gebouwd zal worden. Dat is interessant, want de huidige Spring wordt in China gebouwd. Daarom kun je de huidige Spring lastig zien als het Europese alternatief voor goedkope Chinezen. Maar daar komt dus verandering in.

Broertje van de Twingo

Helemaal als een verrassing komt dit nieuws niet, want in 2024 schreven we al dat de nieuwe Spring ‘made in Europe’ zou worden. Wat Dacia niet vertelt is dat het een broertje wordt van de Renault Twingo. Dat beloof niet veel goeds voor het design. De hoekige designtaal van Dacia staat namelijk haaks op de bolle rondingen van de Twingo. Dus een stoere crossover gaat het sowieso niet worden.

Een Dacia koop je natuurlijk niet voor het design, dat scheelt. Zo’n auto koop je voor de scherpe prijs. En dat komt wel goed. De Twingo is namelijk al scherp geprijsd, met een vanafprijs van € 20.990, en de Dacia Spring gaat daar ongetwijfeld nog onder zitten.

Specificaties

Omdat de Twingo als basis dient, durven we ook al een gokje te wagen wat de specificaties gaan zijn. Reken op 82 pk en een actieradius van 263 kilometer. Dat is niet bijster indrukwekkend, maar wel een stap vooruit ten opzichte van de 70 pk en 225 kilometer range die de Dacia Spring nu heeft.

Wanneer de nieuwe Spring zijn opwachting maakt, verklapt Dacia nog niet, maar dat zal waarschijnlijk ergens dit jaar zijn. Wij zeggen: kom maar door, want een goedkope EV die gemaakt is in Europa is altijd welkom. Ook al wordt het misschien niet moeders mooiste.

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